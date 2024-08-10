Итальянская гимнастка получила предложение руки и сердца на Играх в Париже

Итальянская гимнастка Алессия Маурелли стала счастливой обладательницей обручального кольца на Олимпиаде в Париже. Её молодой человек подошёл к ней после соревнований и предложил ей руку и сердце, чего спортсменка совсем не ожидала. Французская столица в очередной раз доказала, что не зря считается городом любви.

Маурелли завоевала бронзовую медаль в групповом многоборье, но праздник оказался двойным, так как поздравить её вышел возлюбленный вместе с обручальным кольцом. Он галантно опустился перед спортсменкой на одно колено и предложил выйти за него замуж. Маурелли тут же расплакалась и ответила согласием, после чего мужчина надел ей на палец колечко.