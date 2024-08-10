Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Итальянская гимнастка получила предложение руки и сердца на Играх в Париже

10 августа, 16:04
Алессия Маурелли на Олимпиаде в Париже. Обложка © Х / JoseMaria317

Алессия Маурелли на Олимпиаде в Париже. Обложка © Х / JoseMaria317

Итальянская гимнастка Алессия Маурелли стала счастливой обладательницей обручального кольца на Олимпиаде в Париже. Её молодой человек подошёл к ней после соревнований и предложил ей руку и сердце, чего спортсменка совсем не ожидала. Французская столица в очередной раз доказала, что не зря считается городом любви.

Алессия Маурелли получила предложение руки и сердца на Олимпиаде в Париже. Видео © Х / JoseMaria317

Маурелли завоевала бронзовую медаль в групповом многоборье, но праздник оказался двойным, так как поздравить её вышел возлюбленный вместе с обручальным кольцом. Он галантно опустился перед спортсменкой на одно колено и предложил выйти за него замуж. Маурелли тут же расплакалась и ответила согласием, после чего мужчина надел ей на палец колечко.

Леди Гага выходит замуж
Леди Гага выходит замуж

Кстати, ранее французская легкоатлетка "сломала систему" и отпраздновала результат на ОИ предложением своему парню. Финишировав на Играх, она обратилась к своему возлюбленному с просьбой взять её в жёны. Спортсменка призналась, что ей "не нравится делать что-то, как все". А президент МОК Бах уже назвал Олимпиаду в Париже "историей любви".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!