Итальянская гимнастка получила предложение руки и сердца на Играх в Париже
Алессия Маурелли на Олимпиаде в Париже. Обложка © Х / JoseMaria317
Итальянская гимнастка Алессия Маурелли стала счастливой обладательницей обручального кольца на Олимпиаде в Париже. Её молодой человек подошёл к ней после соревнований и предложил ей руку и сердце, чего спортсменка совсем не ожидала. Французская столица в очередной раз доказала, что не зря считается городом любви.
Алессия Маурелли получила предложение руки и сердца на Олимпиаде в Париже. Видео © Х / JoseMaria317
Маурелли завоевала бронзовую медаль в групповом многоборье, но праздник оказался двойным, так как поздравить её вышел возлюбленный вместе с обручальным кольцом. Он галантно опустился перед спортсменкой на одно колено и предложил выйти за него замуж. Маурелли тут же расплакалась и ответила согласием, после чего мужчина надел ей на палец колечко.
Кстати, ранее французская легкоатлетка "сломала систему" и отпраздновала результат на ОИ предложением своему парню. Финишировав на Играх, она обратилась к своему возлюбленному с просьбой взять её в жёны. Спортсменка призналась, что ей "не нравится делать что-то, как все". А президент МОК Бах уже назвал Олимпиаду в Париже "историей любви".