Белгородские власти начали публиковать сроки сдачи жилья после восстановления
Власти Белгородской области начали публиковать даты сдачи жилья, которое пришлось восстанавливать из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Начинаю публиковать сроки восстановления жилья, повреждённого в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, по каждому приграничному муниципалитету", — написал он у себя в телеграм-канале.
Гладков подчеркнул, что ответственность за восстановление домов и квартир лежит на муниципалитетах. Правительство региона отвечает за обеспечение ресурсами и контроль сроков выполнения работ. Он также отметил, что будет информировать о сроках сдачи жилья в муниципалитетах приграничных районов, чтобы каждый мог отслеживать прогресс. Посмотреть нужный адрес можно по ссылке.
Ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области ввели режим КТО. Перед этим регион подвергся массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников. Российские ПВО сбили 29 устройств самолётного типа.
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