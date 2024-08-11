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Регион
10 августа, 21:00

Белгородские власти начали публиковать сроки сдачи жилья после восстановления

Власти Белгородской области начали публиковать даты сдачи жилья, которое пришлось восстанавливать из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Начинаю публиковать сроки восстановления жилья, повреждённого в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, по каждому приграничному муниципалитету", — написал он у себя в телеграм-канале.

Гладков подчеркнул, что ответственность за восстановление домов и квартир лежит на муниципалитетах. Правительство региона отвечает за обеспечение ресурсами и контроль сроков выполнения работ. Он также отметил, что будет информировать о сроках сдачи жилья в муниципалитетах приграничных районов, чтобы каждый мог отслеживать прогресс. Посмотреть нужный адрес можно по ссылке.

Гладков: Число пострадавших при ударах ВСУ по Белгородской области возросло до 4
Гладков: Число пострадавших при ударах ВСУ по Белгородской области возросло до 4

Ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области ввели режим КТО. Перед этим регион подвергся массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников. Российские ПВО сбили 29 устройств самолётного типа.

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Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Александра Мышляева
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