Белгородские власти начали публиковать сроки сдачи жилья после восстановления

"Начинаю публиковать сроки восстановления жилья, повреждённого в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, по каждому приграничному муниципалитету", — написал он у себя в телеграм-канале.

Гладков подчеркнул, что ответственность за восстановление домов и квартир лежит на муниципалитетах. Правительство региона отвечает за обеспечение ресурсами и контроль сроков выполнения работ. Он также отметил, что будет информировать о сроках сдачи жилья в муниципалитетах приграничных районов, чтобы каждый мог отслеживать прогресс. Посмотреть нужный адрес можно по ссылке.