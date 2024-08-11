Львов неожиданно стал российским городом на Олимпиаде, но ненадолго

Европейский канал Eurosport, который является официальным телетранслятором летних Олимпийских игр в Париже, назвал Львов российским городом. Ошибку заметили в карточке украинской гимнастки Марии Высочанской на сайте канала.

Профиль украинской гимнастки до исправления места рождения. Скриншот © Eurosport

В графе с датой рождения спортсменки было указано и место её появления на свет. Рядом с названием города в скобках редакторы написали и страну — Россию. Впрочем, как только неточность стала достоянием мировых СМИ, ошибку исправили.