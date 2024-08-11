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10 августа, 23:24

Львов неожиданно стал российским городом на Олимпиаде, но ненадолго

Официальный телетранслятор Олимпиады Eurosport назвал Львов российским городом

Европейский канал Eurosport, который является официальным телетранслятором летних Олимпийских игр в Париже, назвал Львов российским городом. Ошибку заметили в карточке украинской гимнастки Марии Высочанской на сайте канала.

Профиль украинской гимнастки до исправления места рождения. Скриншот © Eurosport

Профиль украинской гимнастки до исправления места рождения. Скриншот © Eurosport

В графе с датой рождения спортсменки было указано и место её появления на свет. Рядом с названием города в скобках редакторы написали и страну — Россию. Впрочем, как только неточность стала достоянием мировых СМИ, ошибку исправили.

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Ранее на Играх в Париже уже мелькали упоминания о РФ. Запрещённый МОК бело-сине-красный триколор зрителям показали во время трансляции заплывов на 200 метров, отметив рекорд нашей пловчихи Евгении Чикуновой. Та же история произошла с метанием молота, где советского спортсмена Сергея Литвинова тоже "представили" россиянином.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / paris2024

Илья Пушкарев
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