В Брянской области уничтожен украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал глава региона, поблагодарив подразделения ПВО.
Также работать силам ПВО этой ночью пришлось в Воронежской области. Суммарно там уничтожено свыше десяти дронов. Осколки устройств повредили административное здание и коммунальный объект в Воронеже.
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