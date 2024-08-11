В Брянской области уничтожен украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал глава региона, поблагодарив подразделения ПВО.