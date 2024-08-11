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Регион
11 августа, 04:38

В Брянской области уничтожен украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал глава региона, поблагодарив подразделения ПВО.

Украинские дроны атаковали два населённых пункта в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два населённых пункта в Белгородской области

Также работать силам ПВО этой ночью пришлось в Воронежской области. Суммарно там уничтожено свыше десяти дронов. Осколки устройств повредили административное здание и коммунальный объект в Воронеже.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Артур Лапсаков
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