У блогерши Лерчек спустя месяц после развода заподозрили серьёзную болезнь

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем. Накануне она сходила к врачу и сдала анализы. Результаты неутешительные: у Лерчек заподозрили острый панкреатит.

Лерчек рассказала подписчикам о подозрении на панкреатит. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek

"Поджелудочная пострадала. Воспаление кишок слева и повышенная липаза и амилаза. Сейчас готовлюсь к гастро- и колоно[скопии]", — поделилась 31-летняя блогерша с подписчиками.

Острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы с изменением структуры её тканей, вплоть до некроза. Для заболевания характерна тошнота, сильная боль в животе чаще опоясывающего характера, которая не купируется обезболивающими препаратами. В зависимости от степени тяжести недуга возможно консервативное или хирургическое лечение.