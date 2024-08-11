У блогерши Лерчек спустя месяц после развода заподозрили серьёзную болезнь
У блогерши Лерчек заподозрили острый панкреатит
Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем. Накануне она сходила к врачу и сдала анализы. Результаты неутешительные: у Лерчек заподозрили острый панкреатит.
Лерчек рассказала подписчикам о подозрении на панкреатит. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek
"Поджелудочная пострадала. Воспаление кишок слева и повышенная липаза и амилаза. Сейчас готовлюсь к гастро- и колоно[скопии]", — поделилась 31-летняя блогерша с подписчиками.
Острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы с изменением структуры её тканей, вплоть до некроза. Для заболевания характерна тошнота, сильная боль в животе чаще опоясывающего характера, которая не купируется обезболивающими препаратами. В зависимости от степени тяжести недуга возможно консервативное или хирургическое лечение.
Сейчас в жизни Лерчек непростой период. Как сообщал Life.ru, месяц назад она развелась с мужем Артёмом Чекалиным после 12 лет брака. У них есть трое детей — двойняшки Алиса и Богдан, а также младший сын Лев. Разлад в отношениях бывших супругов начался во время их уголовного дела за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.