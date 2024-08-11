Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 15:05

Захарова: Зеленский превратил госаппарат Киева в террористическую структуру

Мария Захарова и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma, © Getty Images / Paula Bronstein

Мария Захарова и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma, © Getty Images / Paula Bronstein

Владимир Зеленский превратил государственный аппарат Киева в террористическую машину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Зеленский же по западной указке <…> превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок. Камуфлировал он свою истинную личину долго и небезуспешно, многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась", — написала она.

Удары по мирным гражданам и детям со стороны ВСУ являются "несмываемым уродством терроризма", добавила дипломат. Сейчас же в Киеве концентрируется "ядовитое отребье" со всего мира, куда также стекается "питающее его матобеспечение".

"Не заставит ждать": Захарова пообещала жёсткий ответ на атаки Киева на регионы РФ
"Не заставит ждать": Захарова пообещала жёсткий ответ на атаки Киева на регионы РФ

Недавно Захарова говорила, что нападения и удары ВСУ в Курской области становятся очередным террористическим актом, направленным на мирных граждан. Напомним, тем временем в регионе продолжается вытеснение ВСУ из приграничья. По последним данным, только за минувшие сутки противник потерял до 230 военнослужащих и множество единиц бронированной техники.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров