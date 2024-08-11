Захарова: Зеленский превратил госаппарат Киева в террористическую структуру

Владимир Зеленский превратил государственный аппарат Киева в террористическую машину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Зеленский же по западной указке <…> превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок. Камуфлировал он свою истинную личину долго и небезуспешно, многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась", — написала она.

Удары по мирным гражданам и детям со стороны ВСУ являются "несмываемым уродством терроризма", добавила дипломат. Сейчас же в Киеве концентрируется "ядовитое отребье" со всего мира, куда также стекается "питающее его матобеспечение".