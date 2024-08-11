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11 августа, 14:59

Свыше 90 пациентов сургутского кардиоцентра слегли с отравлением

Депздрав: У 94 пациентов кардиоцентра в Сургуте выявили острую кишечную инфекцию

У 94 пациентов кардиоцентра в Сургуте зафиксировали острую кишечную инфекцию. Об этом в воскресенье, 11 августа, заявили в Депздраве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

"Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно", — отметили там.

В кардиоцентре организовано эпидрасследование. За пациентами усиленно наблюдают специалисты инфекционной службы. По предварительным данным, источником инфекции стали продукты питания. Диспансер временно прекратил плановую госпитализацию. Медучреждение может вернуться к работе в течении двух-трёх дней.

Депздрав ХМАО и региональное управление Роспотребнадзора проводят проверку. Врио губернатора Руслан Кухарук получает доклады о развитии ситуации.

Число отравившихся сотрудников Черкизовского мясокомбината выросло до 31
Число отравившихся сотрудников Черкизовского мясокомбината выросло до 31

Ранее Life.ru писал о вспышке кишечной инфекции в детском лагере "Огонёк" под Калининградом, которой заразились 32 ребёнка. Пятерых из них пришлось госпитализировать. Роспотребнадзор установил, что возбудителем вспышки стал ротавирус.

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Shutterstock / FOTODOM / Endless luck

Никита Осипов
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