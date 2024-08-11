Свыше 90 пациентов сургутского кардиоцентра слегли с отравлением

У 94 пациентов кардиоцентра в Сургуте зафиксировали острую кишечную инфекцию. Об этом в воскресенье, 11 августа, заявили в Депздраве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

"Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно", — отметили там.

В кардиоцентре организовано эпидрасследование. За пациентами усиленно наблюдают специалисты инфекционной службы. По предварительным данным, источником инфекции стали продукты питания. Диспансер временно прекратил плановую госпитализацию. Медучреждение может вернуться к работе в течении двух-трёх дней.