Свыше 90 пациентов сургутского кардиоцентра слегли с отравлением
Депздрав: У 94 пациентов кардиоцентра в Сургуте выявили острую кишечную инфекцию
У 94 пациентов кардиоцентра в Сургуте зафиксировали острую кишечную инфекцию. Об этом в воскресенье, 11 августа, заявили в Депздраве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
"Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно", — отметили там.
В кардиоцентре организовано эпидрасследование. За пациентами усиленно наблюдают специалисты инфекционной службы. По предварительным данным, источником инфекции стали продукты питания. Диспансер временно прекратил плановую госпитализацию. Медучреждение может вернуться к работе в течении двух-трёх дней.
Депздрав ХМАО и региональное управление Роспотребнадзора проводят проверку. Врио губернатора Руслан Кухарук получает доклады о развитии ситуации.
Ранее Life.ru писал о вспышке кишечной инфекции в детском лагере "Огонёк" под Калининградом, которой заразились 32 ребёнка. Пятерых из них пришлось госпитализировать. Роспотребнадзор установил, что возбудителем вспышки стал ротавирус.
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