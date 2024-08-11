США скоро объявят о выводе войск из Ирака, узнали СМИ

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн в сентябре отправится в Соединённые Штаты на встречу с госсекретарём Энтони Блинкеном для того, чтобы страны официально объявили о начале вывода войск международной коалиции, действующей против ИГИЛ*, с территории Ирака. Об этом сообщает иракское агентство Tasnim со ссылкой на источники.

"Глава иракского МИД и американский госсекретарь проведут пресс-конференцию во время предстоящего визита министра, чтобы зачитать заявление о конце миссии международной коалиции во главе с США в Ираке", — говорится в публикации.

По данным собеседников агентства, вывод сил международной коалиции из Ирака, за исключением Курдистана, начнётся в сентябре 2025 года. Планируется, что из Курдистана войска будут выведены в сентябре 2026-го. В настоящее время в Ираке находятся 2,5 тысячи американских военнослужащих.

Ранее СМИ писали, что США дали согласие на вывод из Ирака части военных, которые несли службу в составе коалиции. Однако 6 августа в районе американской военной базы Айн-аль-Асад, расположенной на западе Ирака, прогремели взрывы. Сообщалось, что по военным из США с грузовика выпустили ракеты. В результате случившегося есть пострадавшие.