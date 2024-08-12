Мошенники снова прицелились к Долиной, на этот раз чуть не продав её квартиру

Мошенники попытались продать квартиру Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей. По данным Mash , предварительно, это были те же аферисты, что в конце июня заложили дом певицы. Каким-то образом преступники смогли достать старое видео, на котором женщина, похожая на артистку, показывает документы и подтверждает свою личность, предположительно, для заказчика выступления.

Неизвестные уже смогли обмануть с помощью этого видео несколько человек. Они утверждали, что являются доверенными лицами Долиной, и предлагали приобрести недвижимость. Потом аферисты жаловались полиции от лица обманутых, говоря, что сделка состоялась, однако певица не отдала ключи. Телеграм-канал связался с "покупателями", и они впервые слышат об этом. По словам представителей артистки, проводится проверка.