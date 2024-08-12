Мошенники снова прицелились к Долиной, на этот раз чуть не продав её квартиру
Mash: Мошенники попытались продать квартиру Долиной за 112 миллионов рублей
Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Мошенники попытались продать квартиру Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей. По данным Mash, предварительно, это были те же аферисты, что в конце июня заложили дом певицы. Каким-то образом преступники смогли достать старое видео, на котором женщина, похожая на артистку, показывает документы и подтверждает свою личность, предположительно, для заказчика выступления.
Старое видео с Ларисой Долиной, использованное мошенниками. Видео © Mash
Неизвестные уже смогли обмануть с помощью этого видео несколько человек. Они утверждали, что являются доверенными лицами Долиной, и предлагали приобрести недвижимость. Потом аферисты жаловались полиции от лица обманутых, говоря, что сделка состоялась, однако певица не отдала ключи. Телеграм-канал связался с "покупателями", и они впервые слышат об этом. По словам представителей артистки, проводится проверка.
Напомним, Лариса Долина уже становилась жертвой мошенников. Недавно они сгенерировали изображение певицы и взяли заём на 50 миллионов рублей, заложив её дом. Жертве поступали звонки от различных микрофинансовых организаций.