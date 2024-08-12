Двери посольства Литвы в Москве облили красной краской
В Москве красной краской облили два входа в здание посольства Литвы. На табличке диппредставительства неизвестные оставили отпечатки ладоней. Об этом сообщает ТАСС.
Журналист Александр Плющев* публикует видео, на котором вход в посольство Литвы в России облили красной краской. Видео © Telegram / PLUSHEV/ПЛЮЩЕВ*
У самого здания посольства обстановка спокойная. На месте патрулируют полицейские. Развернувшая возле диппредставительства фотовыставка "Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы" всё ещё работает.
Ранее Life.ru рассказал, что Литва в начале сентября отправит партию боевых дронов собственного производства Киеву. Общая сумма поставок вооружения составит пять миллионов евро. Россия, в свою очередь, уже предупреждала, что любое производство или же грузы, поставляемые на Украину, будут считаться законной целью.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Telegram / PLUSHEV/ПЛЮЩЕВ*