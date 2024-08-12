Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 08:27

Двери посольства Литвы в Москве облили красной краской

В Москве красной краской облили два входа в здание посольства Литвы. На табличке диппредставительства неизвестные оставили отпечатки ладоней. Об этом сообщает ТАСС.

Журналист Александр Плющев* публикует видео, на котором вход в посольство Литвы в России облили красной краской. Видео © Telegram / PLUSHEV/ПЛЮЩЕВ*

У самого здания посольства обстановка спокойная. На месте патрулируют полицейские. Развернувшая возле диппредставительства фотовыставка "Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы" всё ещё работает.

Life.ru снял посольство Чехии в Москве после атаки вандалов с красной краской
Life.ru снял посольство Чехии в Москве после атаки вандалов с красной краской

Ранее Life.ru рассказал, что Литва в начале сентября отправит партию боевых дронов собственного производства Киеву. Общая сумма поставок вооружения составит пять миллионов евро. Россия, в свою очередь, уже предупреждала, что любое производство или же грузы, поставляемые на Украину, будут считаться законной целью.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Telegram / PLUSHEV/ПЛЮЩЕВ*

Мария Любицкая
  • Новости
  • Литва
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров