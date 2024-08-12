Власти Курской области решили вывозить жителей из Беловского района

Оперштаб Курской области принял решение вывозить жителей из Беловского района, об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное – оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов", — написал он в телеграм-канале.