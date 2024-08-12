Власти Курской области решили вывозить жителей из Беловского района
Оперштаб Курской области принял решение вывозить жителей из Беловского района, об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное – оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов", — написал он в телеграм-канале.
По его словам пункты временного размещения уже подготовлены, переселенцам окажут всю необходимую помощь.
Напомним, 10 августа, в Беловский район Курской области пыталась зайти украинская диверсионно-разведывательная группа. ВС РФ удалось стабилизировать ситуацию. К настоящему моменту российские войска продолжают отражать атаку ВСУ на приграничье. В Курской, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).