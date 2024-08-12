Инкассаторы пожаловались на падение доходов из-за нового закона
РБК: Нагрузка инкассаторов упала из-за переводов себе до 30 миллионов рублей
Нагрузка инкассаторов упала из-за повышения порога переводов самому себе до 30 миллионов рублей. Как сообщили в Российском объединении инкассаторов "Росинкас", граждане теперь реже перемещают крупные суммы из банка в банк через банкоматы.
"Если раньше при необходимости люди снимали деньги в одном банке и переносили в другой в основном через банкоматы, а мы определённую часть этих банкоматов обслуживали (пересчитывали деньги, перевозили), то сейчас этого не происходит", — приводит РБК слова председателя правления "Росинкаса" Василия Медведева.
Он уточнил, что с начала года число заездов уменьшилось на 30%. По словам Медведева, наблюдается существенное снижение выручки инкассаторов.
Напомним, с 1 мая в России вступил в силу закон, согласно которому можно переводить без комиссии между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Переводы в пределах лимита можно осуществлять по номеру счёта через мобильные приложения или в личном кабинете на сайте банка. Кроме того, это можно сделать по номеру телефона в системе быстрых платежей, но потребуется несколько операций, так как сумма одного перевода в СБП ограничена одним миллионом рублей.
ТАСС / News.ru / Сергей Булкин