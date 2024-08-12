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12 августа, 14:27

"Лучший антидепрессант": Известная телеведущая встала на защиту фанаток турецких сериалов

Телеведущая Михейчик встала на защиту россиянок, смотрящих турецкие сериалы

Кадр из фильма © "Постучись в мою дверь" реж. Алтан Денмез, сценарист Эрдем Ачикгез / Kinopoisk

Кадр из фильма © "Постучись в мою дверь" реж. Алтан Денмез, сценарист Эрдем Ачикгез / Kinopoisk

Недавно экс-участница "Дома-2" Алёна Водонаева раскритиковала пристрастие своей бывшей подруги Ксении Бородиной к турецким сериалам, назвав это "раком вкуса". Совершенно иного мнения придерживается телеведущая Маруся Михейчик, которая считает, что российским кинорежиссёрам есть чему поучиться у турецких коллег.

"Как человек, смыслящий в этом [съёмке кино — прим. Life.ru], я готова поаплодировать операторским планам и переходам с точки зрения съемки. Нашим кинорежиссёрам надо ещё подтянуться до турецких коллег в навыках. Сценаристам – отдельный респект. Это же надо так завернуть сюжет и приковать внимание людей с другим менталитетом", – размышляет Михейчик в беседе с РИА "ФедералПресс".

Она добавила, что несмотря на смену поколений, многие россияне, ведомые желанием прожить эмоции и душевную боль через проблемы и раны главных героев, по-прежнему любят после тяжёлого рабочего дня "отдохнуть мозгами" за просмотром нового эпизода длинного сериала.

"В ответ на цитату Алёны Водонаевой я скажу так: турецкий сериалы – лучший антидепрессант не только для женского населения без медикаментозного влияния. И, да, психологически стабильный человек не перенесёт сюжет на реальную жизнь, а лишь расслабится. А вообще, о вкусах не спорят", – подытожила телеведущая.
Если вам нравится "Постучись в мою дверь": Горячие новинки турецких сериалов 2024
Если вам нравится "Постучись в мою дверь": Горячие новинки турецких сериалов 2024

Напомним, ранее депутат Виталий Милонов заявил, что из-за турецких сериалов у российских женщин создаётся "ложный образ" идеального мужчины. Политик назвал популярные в России сериалы "полнейшей белибердой", формирующей у зрительниц неправильные представления о жизни в Турции. По его мнению, нашим женщинам нравится неправдивая сказка. Вместе с тем он выразил уверенность, что среди "торговцев кебабами" нет ни одного талантливого актёра. На высказывание парламентария ответила психолог, по словам которой турецкие сериалы не влияют на психику российских женщин.

Мария Любицкая
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