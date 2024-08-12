"Лучший антидепрессант": Известная телеведущая встала на защиту фанаток турецких сериалов

Недавно экс-участница "Дома-2" Алёна Водонаева раскритиковала пристрастие своей бывшей подруги Ксении Бородиной к турецким сериалам, назвав это "раком вкуса". Совершенно иного мнения придерживается телеведущая Маруся Михейчик, которая считает, что российским кинорежиссёрам есть чему поучиться у турецких коллег.

Она добавила, что несмотря на смену поколений, многие россияне, ведомые желанием прожить эмоции и душевную боль через проблемы и раны главных героев, по-прежнему любят после тяжёлого рабочего дня "отдохнуть мозгами" за просмотром нового эпизода длинного сериала.

Напомним, ранее депутат Виталий Милонов заявил, что из-за турецких сериалов у российских женщин создаётся "ложный образ" идеального мужчины. Политик назвал популярные в России сериалы "полнейшей белибердой", формирующей у зрительниц неправильные представления о жизни в Турции. По его мнению, нашим женщинам нравится неправдивая сказка. Вместе с тем он выразил уверенность, что среди "торговцев кебабами" нет ни одного талантливого актёра. На высказывание парламентария ответила психолог, по словам которой турецкие сериалы не влияют на психику российских женщин.