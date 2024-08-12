"Лучший антидепрессант": Известная телеведущая встала на защиту фанаток турецких сериалов
Телеведущая Михейчик встала на защиту россиянок, смотрящих турецкие сериалы
Кадр из фильма © "Постучись в мою дверь" реж. Алтан Денмез, сценарист Эрдем Ачикгез / Kinopoisk
Недавно экс-участница "Дома-2" Алёна Водонаева раскритиковала пристрастие своей бывшей подруги Ксении Бородиной к турецким сериалам, назвав это "раком вкуса". Совершенно иного мнения придерживается телеведущая Маруся Михейчик, которая считает, что российским кинорежиссёрам есть чему поучиться у турецких коллег.
"Как человек, смыслящий в этом [съёмке кино — прим. Life.ru], я готова поаплодировать операторским планам и переходам с точки зрения съемки. Нашим кинорежиссёрам надо ещё подтянуться до турецких коллег в навыках. Сценаристам – отдельный респект. Это же надо так завернуть сюжет и приковать внимание людей с другим менталитетом", – размышляет Михейчик в беседе с РИА "ФедералПресс".
Она добавила, что несмотря на смену поколений, многие россияне, ведомые желанием прожить эмоции и душевную боль через проблемы и раны главных героев, по-прежнему любят после тяжёлого рабочего дня "отдохнуть мозгами" за просмотром нового эпизода длинного сериала.
"В ответ на цитату Алёны Водонаевой я скажу так: турецкий сериалы – лучший антидепрессант не только для женского населения без медикаментозного влияния. И, да, психологически стабильный человек не перенесёт сюжет на реальную жизнь, а лишь расслабится. А вообще, о вкусах не спорят", – подытожила телеведущая.
Напомним, ранее депутат Виталий Милонов заявил, что из-за турецких сериалов у российских женщин создаётся "ложный образ" идеального мужчины. Политик назвал популярные в России сериалы "полнейшей белибердой", формирующей у зрительниц неправильные представления о жизни в Турции. По его мнению, нашим женщинам нравится неправдивая сказка. Вместе с тем он выразил уверенность, что среди "торговцев кебабами" нет ни одного талантливого актёра. На высказывание парламентария ответила психолог, по словам которой турецкие сериалы не влияют на психику российских женщин.