Минобороны отчиталось о доставке в Курскую область дополнительных сил и средств
В Курскую область стягиваются дополнительные силы и средства для наращивания группировки войск ВС РФ и формирования резервов. Осуществляется подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и других грузов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Силами службы военных сообщений организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов", — заявили в ведомстве.
Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область с 6 августа. Российские войска отражают атаки противника. За всё время боёв на этом участке общие потери ВСУ выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков.
Минобороны России