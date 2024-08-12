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12 августа, 14:42

Минобороны отчиталось о доставке в Курскую область дополнительных сил и средств

В Курскую область стягиваются дополнительные силы и средства для наращивания группировки войск ВС РФ и формирования резервов. Осуществляется подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и других грузов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Силами службы военных сообщений организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов", — заявили в ведомстве.

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Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область с 6 августа. Российские войска отражают атаки противника. За всё время боёв на этом участке общие потери ВСУ выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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