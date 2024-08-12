"Их не существует!" Трамп обвинил Харрис в использовании ИИ для создания фото с толпой сторонников

Бывший американский лидер и кандидат от республиканцев Дональд Трамп обвинил вице-президента и его соперника от демократов Камалу Харрис в размещении фейкового фото, на котором якобы запечатлена внушительная толпа её сторонников. Утверждалось, что эти люди собрались у самолёта Харрис, которая только прилетела на предвыборный митинг в Мичигане. 45-й президент США считает, что снимок был сгенерирован искусственным интеллектом.

Фото с якобы сторонниками Харрис, которое Трамп считает фейковым. Фото © X / ChuckCallesto

"Кто-нибудь обратил внимание на то, что Харрис обманула в аэропорту [в Мичигане]? Она использовала ИИ и показала огромную "толпу" так называемых последователей, но их не существует!" — указал Трамп в соцсети Truth Social.

Сомнения у Трампа появились в связи с тем, что толпа не отражается на гладкой поверхности корпуса воздушного судна. Там можно заметить лишь отражение пустого лётного поля. Причём предвыборный штаб Харрис подчеркнул, что фото неподдельное. По его данным, на встречу пришли 15 тысяч человек. Однако пояснять, почему их не видно в отражении, там не стали.