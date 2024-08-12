Барецкий возмутился попыткой Меладзе заработать на крымской вилле и пошёл в прокуратуру

Нашумевшая вилла Константина Меладзе в Крыму привлекла немало внимания. Шоумен Стас Барецкий, узнав о ней, решил обратиться в прокуратуру. Свои действия он объяснил тем, что выехавшему из России продюсеру позволено сдавать недвижимость в Гурзуфе за два миллиона рублей в месяц.

"Я в курсе этой ситуации и написал запрос в прокуратуру. Здесь уже попахивает незаконным предпринимательством или мошенничеством. Пусть прокуратура Крыма проверит этот нюанс", — заявил Барецкий в беседе с порталом "Страсти".

Удивительной для шоумена оказалась и стоимость ежемесячной аренды "захудалой виллы". Как ранее сообщал Life.ru, арендовать дом на месяц можно за два миллиона рублей. Есть и посуточные варианты: отдохнуть у бассейна, как братья Меладзе, стоит от 60 до 110 тысяч рублей в сутки в зависимости от спроса и длительности аренды.