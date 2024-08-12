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12 августа, 18:30

Барецкий возмутился попыткой Меладзе заработать на крымской вилле и пошёл в прокуратуру

Стас Барецкий обратился в прокуратуру по поводу виллы Меладзе в Крыму

Константин Меладзе и Стас Барецкий. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzemusic, bareckiy_stas

Константин Меладзе и Стас Барецкий. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzemusic, bareckiy_stas

Нашумевшая вилла Константина Меладзе в Крыму привлекла немало внимания. Шоумен Стас Барецкий, узнав о ней, решил обратиться в прокуратуру. Свои действия он объяснил тем, что выехавшему из России продюсеру позволено сдавать недвижимость в Гурзуфе за два миллиона рублей в месяц.

"Я в курсе этой ситуации и написал запрос в прокуратуру. Здесь уже попахивает незаконным предпринимательством или мошенничеством. Пусть прокуратура Крыма проверит этот нюанс", — заявил Барецкий в беседе с порталом "Страсти".

Удивительной для шоумена оказалась и стоимость ежемесячной аренды "захудалой виллы". Как ранее сообщал Life.ru, арендовать дом на месяц можно за два миллиона рублей. Есть и посуточные варианты: отдохнуть у бассейна, как братья Меладзе, стоит от 60 до 110 тысяч рублей в сутки в зависимости от спроса и длительности аренды.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что Меладзе в летний период сдаёт свою виллу в Крыму туристам. Узнав об этом, общественники предложили музыкальному продюсеру продать недвижимость и передать вырученные средства на поддержку бойцов СВО или же переделать виллу в санаторий для участников спецоперации. Однако пока ни Константин, ни Валерий Меладзе не показали никаких реальных действий.

Мария Любицкая
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