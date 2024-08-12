Власти курского Льгова рассказали о ситуации в городе

Глава приграничного курского города Льгова рассказал о происходящем в населённом пункте. В эфире "Соловьёв Live" градоначальник заявил , что ситуация в городе сложная, но стабильная.

"Ситуация в городе сложная, напряжённая, но стабильная. Все коммунальные службы работают, магазины и аптеки работают в достаточном количестве, все на местах", — пояснил мэр города.