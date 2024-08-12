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12 августа, 19:23

Власти курского Льгова рассказали о ситуации в городе

Глава курского Льгова Клемешов: Ситуация в городе сложная, но стабильная

Власти охарактеризовали ситуацию в курском Льгове как стабильную. Обложка © Telegram / Алексей Клемешов

Власти охарактеризовали ситуацию в курском Льгове как стабильную. Обложка © Telegram / Алексей Клемешов

Глава приграничного курского города Льгова рассказал о происходящем в населённом пункте. В эфире "Соловьёв Live" градоначальник заявил, что ситуация в городе сложная, но стабильная.

"Ситуация в городе сложная, напряжённая, но стабильная. Все коммунальные службы работают, магазины и аптеки работают в достаточном количестве, все на местах", — пояснил мэр города.

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Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с группами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область 6 августа. ВС России отражают атаки противника. За всё время боёв на этом участке общие потери ВСУ выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков.

Оксана Попова
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