Власти курского Льгова рассказали о ситуации в городе
Глава курского Льгова Клемешов: Ситуация в городе сложная, но стабильная
Власти охарактеризовали ситуацию в курском Льгове как стабильную. Обложка © Telegram / Алексей Клемешов
Глава приграничного курского города Льгова рассказал о происходящем в населённом пункте. В эфире "Соловьёв Live" градоначальник заявил, что ситуация в городе сложная, но стабильная.
"Ситуация в городе сложная, напряжённая, но стабильная. Все коммунальные службы работают, магазины и аптеки работают в достаточном количестве, все на местах", — пояснил мэр города.
Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с группами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область 6 августа. ВС России отражают атаки противника. За всё время боёв на этом участке общие потери ВСУ выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков.