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12 августа, 20:35

Мужчина тяжело ранен после сброса дрона ВСУ на автомобиль в Белгородском районе

Украинские войска сбросили дрон на автомобиль в селе Черёмошное Белгородского района, внутри которого находился местный житель. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, мужчина получил серьёзные ранения.

"Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь", — заявил Гладков в телеграм-канале.

В один из районов Белгородской области закрыли въезд из-за напряжённой обстановки
В один из районов Белгородской области закрыли въезд из-за напряжённой обстановки

Ранее сообщалось, что в связи с активностью ВСУ в Краснояружском районе Белгородской области местных жителей решили перевезти в более безопасные населённые пункты. Напомним, что 10 августа в Белгородской и Курской областях был введён режим контртеррористической операции из-за угроз со стороны ВСУ.

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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