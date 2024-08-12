Мужчина тяжело ранен после сброса дрона ВСУ на автомобиль в Белгородском районе
Украинские войска сбросили дрон на автомобиль в селе Черёмошное Белгородского района, внутри которого находился местный житель. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, мужчина получил серьёзные ранения.
"Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь", — заявил Гладков в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в связи с активностью ВСУ в Краснояружском районе Белгородской области местных жителей решили перевезти в более безопасные населённые пункты. Напомним, что 10 августа в Белгородской и Курской областях был введён режим контртеррористической операции из-за угроз со стороны ВСУ.
Telegram / Настоящий Гладков