Мужчина тяжело ранен после сброса дрона ВСУ на автомобиль в Белгородском районе

Украинские войска сбросили дрон на автомобиль в селе Черёмошное Белгородского района, внутри которого находился местный житель. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, мужчина получил серьёзные ранения.

"Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь", — заявил Гладков в телеграм-канале.