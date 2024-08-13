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13 августа, 06:18

Появилось видео редкого встречного боя двух БТР в Курской области

В Курской области случилось редкое прямое сражение двух бронемашин, российского БТР-82А и украинского БТР-4. Обе машины оснащены 30-мм пушками, сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны".

Столкновение двух БТР под Курском. Обложка © Telegram / "ТРОЙКА"

На месте столкновения были уничтожены три вражеских БТРа и пикап, противник также потерял личный состав. Утверждается, что на видео — та самая попытка прорыва в Беловский район, которую отразили ВС РФ.

ВС РФ дронами-камикадзе "Ланцет" уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
ВС РФ дронами-камикадзе "Ланцет" уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Недавно ВС РФ уничтожили танк ВСУ с помощью дрона-камикадзе "Ланцет" в приграничном районе Курской области. На видео запечатлено прямое попадание в корпус техники и последующее возгорание.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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