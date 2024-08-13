Появилось видео редкого встречного боя двух БТР в Курской области

В Курской области случилось редкое прямое сражение двух бронемашин, российского БТР-82А и украинского БТР-4. Обе машины оснащены 30-мм пушками, сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны".

Столкновение двух БТР под Курском. Обложка © Telegram / "ТРОЙКА"

На месте столкновения были уничтожены три вражеских БТРа и пикап, противник также потерял личный состав. Утверждается, что на видео — та самая попытка прорыва в Беловский район, которую отразили ВС РФ.