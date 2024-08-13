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13 августа, 09:11

Врач объяснила, почему стероидные качки часто оказываются на больничной койке

Врач Павлова: Приём стероидов без назначения и наблюдения врача ведёт к смерти

Злоупотребление стероидными препаратами для улучшения физической формы чревато возникновением тромбоза и серьёзного гормонального сбоя. Накануне бездумное использование данных средств, как сообщал Life.ru, чуть не стоило жизни 25-летнему бодибилдеру из Подмосковья. О том, как стероиды влияют на организм и разрушают здоровье при неверном использовании, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Чаще всего проблемы со здоровьем начинаются из-за того, что спортсмены бездумно комбинируют приём препаратов-антагонистов. Организм с трудом справляется с постоянными скачками условно женских (эстрадиол) и мужских (тестостерон) гормонов.

"Кроме того, тестостерон стимулирует костный мозг "производить" больше кровяных телец, что тоже способствует повышению вероятности тромбоза. Не говоря уже о вредных привычках — курении, алкоголизме и недостаточном питьевом режиме", — рассказала специалист в своём телеграм-канале.

Также немалую роль в данном вопросе врач отводит наследственности. Если у человека диагностированы варикозная болезнь вен и нарушения, способствующие повышенной активности свёртывающей системы, риск возникновения тромбоза кратно увеличивается.

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Увлечение стероидными препаратами нередко заканчивается плачевно для спортсменов. Ранее Life.ru рассказывал о боснийском бодибилдере, который под действием препаратов буквально сошёл с ума, убив в прямом эфире жену и троих незнакомцев.

Обложка ©

Freepik / Drazen Zigic

Мария Любицкая
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