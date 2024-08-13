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13 августа, 09:44

Дагестанскую шахматистку исключили из федерации после "ртутного" скандала

Пытавшуюся отравить соперницу ртутью исключили из Федерации шахмат Дагестана

Амина Абакарова. Обложка © Сайт Федерации шахмат России

Амина Абакарова. Обложка © Сайт Федерации шахмат России

Шахматистка Амина Абакарова, которая перед началом турнира обработала стол конкурентки ртутью, исключена из Федерации шахмат Дагестана. Об этом сообщил глава Минспорта республики Сажид Сажидов.

На чемпионате Дагестана шахматистка разлила ртуть на доске соперницы. Видео © SHOT

"Мы все понимаем, что это далеко не спортивное поведение, поэтому она исключена из федерации шахмат республики. В дальнейшем её действиям правовую оценку дадут правоохранительные органы", — передаёт ТАСС его слова.

В ближайшее время, по словам Сажидова, шахматистку дисквалифицируют пожизненно.

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Напомним, неприятный инцидент произошёл 2 августа на чемпионате Дагестана по классическим шахматам. Во время игры Умайганат Османова заметила перед собой шарик ртути. Соревнования досрочно завершили. На место происшествия приехали полицейские, медики, а также сотрудники Роспотребнадзора. Всех участников турнира вывели из помещения, зал проветривали от ядовитых паров ртути. 4 августа чемпионат продолжили. А Абакаровой теперь грозит уголовное наказание.

Наталья Демьянова
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