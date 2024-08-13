Дагестанскую шахматистку исключили из федерации после "ртутного" скандала

Шахматистка Амина Абакарова, которая перед началом турнира обработала стол конкурентки ртутью, исключена из Федерации шахмат Дагестана. Об этом сообщил глава Минспорта республики Сажид Сажидов.

"Мы все понимаем, что это далеко не спортивное поведение, поэтому она исключена из федерации шахмат республики. В дальнейшем её действиям правовую оценку дадут правоохранительные органы", — передаёт ТАСС его слова.