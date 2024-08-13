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13 августа, 13:51

Бывший советник Меркель заявил о бессмысленности атаки ВСУ на Курскую область

Экс-советник Меркель Вад: Атака на Курскую область рассчитана на медийный эффект

Атака ВСУ на Курскую область не имеет значения с точки зрения течения конфликта, заявил журналистам Эрих Вад — бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его словам, решившись на удар, Владимир Зеленский преследовал совсем другие цели.

"Это имеет для Зеленского скорее символическое, политическое и медийное значение, подобно прошлогодним <...> украинским наступлениям, в ходе которых не удалось прорвать российскую линию обороны", — сказал собеседник РИА "Новости".

По словам политика, авантюра Киева призвана показать, что поставки западного оружия имеют позитивный эффект, и отвлечь внимание от плачевного положения ВСУ на Донбассе. Причём военного смысла в этом нет, так как Украина пошла на увеличение линии боевого соприкосновения, для удержания которой требуются значительные усилия. И у армии Незалежнй, считает Вад, нет возможности даже для этого, не говоря уже о дальнейшем наступлении.

"Тем не менее было бы хорошо, если бы обе стороны — Россия и Украина — вскоре начали переговоры", — добавил эксперт.

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Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщал, что большая часть сил противник уже уничтожена. А всего с начала атаки украинская армия потеряла более двух тысяч человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

Матвей Константинов
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