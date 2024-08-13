Алаудинов опроверг массовую сдачу в плен военных из "Ахмат-Чечня" под Курском
Пятеро военнослужащих подразделения "Ахмат-Чечня" попали в плен ВСУ в ходе боёв в Курской области. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, опровергнув сообщения о якобы "массовой сдаче в плен".
"Всего попало в плен в неравном бою пять бойцов "Ахмат-Чечня": трое стрелков и двое связистов. Сказки про массовые сдачи в плен рассказывайте своим бабушкам на хуторе", — заявил он в телеграм-канале.
Алаудинов пояснил, что в Чечне множество военных подразделений, и его бойцы из спецназа "Ахмат" не были захвачены. Кроме того, генерал-майору известны имена и фамилии бойцов, которые сдались ВСУ.
Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. Однако как сообщил ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, большая часть сил и средств ВСУ, которые вторглись регион, уже уничтожены. По данным МО РФ, потери противника за всё время их атаки на Курскую область превысили 2 тысячи военных. Сейчас обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ.
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