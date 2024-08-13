Алаудинов опроверг массовую сдачу в плен военных из "Ахмат-Чечня" под Курском

Пятеро военнослужащих подразделения "Ахмат-Чечня" попали в плен ВСУ в ходе боёв в Курской области. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, опровергнув сообщения о якобы "массовой сдаче в плен".

"Всего попало в плен в неравном бою пять бойцов "Ахмат-Чечня": трое стрелков и двое связистов. Сказки про массовые сдачи в плен рассказывайте своим бабушкам на хуторе", — заявил он в телеграм-канале.