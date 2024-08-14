"Взрыв — означает теракт": В МЧС объяснили значение термина "хлопок"

Например, слово "хлопок" довольно часто встречается в комментариях МЧС в социальных сетях. Не так давно это же слово использовалось при описании проведения спасательной операции людей из-под завалов многоэтажного дома в Нижнем Тагиле. Тогда взрыв бытового газа назвали "хлопком". Охотенко призвал ориентироваться только на информацию из официальных источников, чтобы избежать фейков украинских спецслужб или же дезинформации, которая не исключена в экстренных ситуациях.