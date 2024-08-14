"Взрыв — означает теракт": В МЧС объяснили значение термина "хлопок"
МЧС России: Спасатели используют слово "взрыв" для обозначения теракта
Россиянам разъяснили понятие таких терминов, как "хлопок" и "взрыв". Их объяснил директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко на встрече с журналистами в Екатеринбурге.
"Коллеги, у нас [в МЧС. — Прим. Life.ru] есть внутренняя, своя сигнальная система. Для нас слово "взрыв" означает теракт. По контрасту с ним бытовое ЧП, какие бы масштабы оно ни приняло, обозначается термином "хлопок", — объяснил Роман Охотенко РИА "ФедералПресс".
Например, слово "хлопок" довольно часто встречается в комментариях МЧС в социальных сетях. Не так давно это же слово использовалось при описании проведения спасательной операции людей из-под завалов многоэтажного дома в Нижнем Тагиле. Тогда взрыв бытового газа назвали "хлопком". Охотенко призвал ориентироваться только на информацию из официальных источников, чтобы избежать фейков украинских спецслужб или же дезинформации, которая не исключена в экстренных ситуациях.
Ранее Life.ru рассказал о нелёгкой работе спасателей МЧС России в летний период. В тёплое время года риск возникновения массивных пожаров намного выше, однако сотрудники служб тщательно следят за порядком и штрафуют нарушителей.
Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio