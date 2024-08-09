МЧС: Более 2 тысяч человек оштрафовали за пал сухой травы с начала 2024 года
С начала 2024 года дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России составили более семи тысяч административных протоколов по фактам сжигания сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
"Оштрафованы более 2 тысяч граждан-поджигателей. Ещё 4 тысячи человек предупреждены о недопустимости и противозаконности действий. Возбуждено 8 уголовных дел по фактам палов", — говорится в сообщении.
В МЧС дополнили, что за сжигание сухой травы следует административная или уголовная ответственность. В первом случае человеку вписывают штраф за поджог. А уголовная ответственность обязательно наступает, если в пожаре погибли люди.
А ранее Life.ru писал, что 14 июля в Краснодарском крае произошёл сильный лесной пожар. Огонь перекинулся на территории нескольких туристических баз, в том числе повредил 60 построек на базе отдыха "Романтик", ещё восемь построек и пять машин пострадали на территории базы отдыха "Голубая волна". Из-за возгорания пострадало два человека, также было эвакуировано 176 человек, включая 48 детей. Среди причин возникновения такого стихийного бедствия рассматривают поджог. Предполагается, что неизвестные подожгли сухую траву.
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