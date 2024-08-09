МЧС: Более 2 тысяч человек оштрафовали за пал сухой травы с начала 2024 года

С начала 2024 года дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России составили более семи тысяч административных протоколов по фактам сжигания сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

"Оштрафованы более 2 тысяч граждан-поджигателей. Ещё 4 тысячи человек предупреждены о недопустимости и противозаконности действий. Возбуждено 8 уголовных дел по фактам палов", — говорится в сообщении.