"Очень по-американски": Профессор раскрыл, зачем США нужна операция ВСУ в Курской области
Профессор Евстафьев: Курский прорыв — это тщательно спланированный манёвр США
Основная цель манёвра, по мнению профессора, — это создание условий для постепенного ухода американцев из конфликта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Нападение ВСУ на Курскую область говорит о том, что конфликт покидает основной игрок — США. Как заявил в беседе с "Царьградом" профессор Дмитрий Естафьев, текущая ситуация — это результат тщательно спланированного западного манёвра. Запад, оставив географические ограничения позади, переходит к более агрессивной стратегии, пытаясь сделать шаг назад от ограниченной войны к неограниченной, хотя и не тотальной.
Профессор подчёркивает, что этот переход был предсказуем, но был не замечен из-за излишней доверчивости к инициативам мирных переговоров. Запад, по его словам, использовал стратегию, основанную на обмане и запутывании партнёра, что привело к неожиданным действиям.
"Но есть и хорошие новости. Ясно, что нынешняя эскалация — начало "операции обеспечения" выхода американцев из конфликта. При любом президенте в 2025 году. Отсюда и масштабы и, если хотите, "дерзость" плана, отсюда и скепсис (явно управляемый) в медиа, отсюда и попытка задать максимальный темп при ограниченных ресурсах. И это тоже очень по-американски", — заявил он.
Напомним, в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. 13 августа Минобороны РФ сообщало, что потери украинских войск за всё время их атаки на курское приграничье превысили две тысячи военных.