Нападение ВСУ на Курскую область говорит о том, что конфликт покидает основной игрок — США. Как заявил в беседе с "Царьградом" профессор Дмитрий Естафьев, текущая ситуация — это результат тщательно спланированного западного манёвра. Запад, оставив географические ограничения позади, переходит к более агрессивной стратегии, пытаясь сделать шаг назад от ограниченной войны к неограниченной, хотя и не тотальной.

Профессор подчёркивает, что этот переход был предсказуем, но был не замечен из-за излишней доверчивости к инициативам мирных переговоров. Запад, по его словам, использовал стратегию, основанную на обмане и запутывании партнёра, что привело к неожиданным действиям.