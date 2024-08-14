Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 23:21

США взяли в заложники: Полянский раскритиковал действия СБ ООН по Газе

Полянский: Блокирующие прекращение огня в Газе США взяли СБ ООН в заложники

Блокирующие "любые действия" в пользу прекращения огня в секторе Газа представители Соединённых Штатов взяли в заложники Совет безопасности ООН. Об этом в ходе заседания Совбеза заявил первый заместитель постпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что из-за потворствования еврейскому государству со стороны Вашингтона, организация так и не смогла выработать внятную реакцию на ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Совбез ООН всё больше напоминает "пассивного и бессильного наблюдателя", способного лишь к ритуальному выражению озабоченности и констатации деградации ситуации.

"Скажу больше, 14 членов Совета Безопасности, по сути, оказались заложниками у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня", — заявил Полянский.

Он также прошёлся с критикой по принятой ранее СБ Всемирной организации резолюции с поэтапным прекращением огня в Газе. Дипломат отметил, что "ни одна из этих фаз не материализовалась", а сейчас они выглядят "абсолютно сюрреалистично".

"И под этим сюрреализмом, к сожалению, подписался Совет Безопасности ООН", — заключил первый зампостпреда РФ при ООН.

Нет и не может быть оправдания: Захарова жёстко высказалась об атаке ЦАХАЛ на школу в Газе
Нет и не может быть оправдания: Захарова жёстко высказалась об атаке ЦАХАЛ на школу в Газе

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя обстрел школы "Эт-Табиин" со стороны Израиля, который привёл к гибели свыше ста человек, заявил, что международное законодательство запрещает наносить удары по объектам, где размещаются эвакуируемые жители. Это случилось после того, как Военно-воздушные силы ЦАХАЛ ударили по штабу группировки ХАМАС на севере сектора Газа.

Обложка ©

Telegram / Постпредство России при ООН

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Дмитрий Полянский
  • ООН
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров