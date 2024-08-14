США взяли в заложники: Полянский раскритиковал действия СБ ООН по Газе
Полянский: Блокирующие прекращение огня в Газе США взяли СБ ООН в заложники
Блокирующие "любые действия" в пользу прекращения огня в секторе Газа представители Соединённых Штатов взяли в заложники Совет безопасности ООН. Об этом в ходе заседания Совбеза заявил первый заместитель постпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский.
Дипломат подчеркнул, что из-за потворствования еврейскому государству со стороны Вашингтона, организация так и не смогла выработать внятную реакцию на ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Совбез ООН всё больше напоминает "пассивного и бессильного наблюдателя", способного лишь к ритуальному выражению озабоченности и констатации деградации ситуации.
"Скажу больше, 14 членов Совета Безопасности, по сути, оказались заложниками у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня", — заявил Полянский.
Он также прошёлся с критикой по принятой ранее СБ Всемирной организации резолюции с поэтапным прекращением огня в Газе. Дипломат отметил, что "ни одна из этих фаз не материализовалась", а сейчас они выглядят "абсолютно сюрреалистично".
"И под этим сюрреализмом, к сожалению, подписался Совет Безопасности ООН", — заключил первый зампостпреда РФ при ООН.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя обстрел школы "Эт-Табиин" со стороны Израиля, который привёл к гибели свыше ста человек, заявил, что международное законодательство запрещает наносить удары по объектам, где размещаются эвакуируемые жители. Это случилось после того, как Военно-воздушные силы ЦАХАЛ ударили по штабу группировки ХАМАС на севере сектора Газа.
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