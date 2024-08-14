США взяли в заложники: Полянский раскритиковал действия СБ ООН по Газе

Блокирующие "любые действия" в пользу прекращения огня в секторе Газа представители Соединённых Штатов взяли в заложники Совет безопасности ООН. Об этом в ходе заседания Совбеза заявил первый заместитель постпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что из-за потворствования еврейскому государству со стороны Вашингтона, организация так и не смогла выработать внятную реакцию на ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, Совбез ООН всё больше напоминает "пассивного и бессильного наблюдателя", способного лишь к ритуальному выражению озабоченности и констатации деградации ситуации.

"Скажу больше, 14 членов Совета Безопасности, по сути, оказались заложниками у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня", — заявил Полянский.

Он также прошёлся с критикой по принятой ранее СБ Всемирной организации резолюции с поэтапным прекращением огня в Газе. Дипломат отметил, что "ни одна из этих фаз не материализовалась", а сейчас они выглядят "абсолютно сюрреалистично".