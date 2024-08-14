СМИ выяснили, в каком случае Иран отсрочит удар по Израилю

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС может отсрочить удар Ирана по Израилю. Об этом со ссылкой на неназванных иранских чиновников пишет агентство Reuters.

"Только соглашение о прекращении огня в Газе <...> удержит Иран от прямого ответного удара по Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании", — указано в материале.

Источники сообщают, что если переговоры в Газе провалятся, то Исламская Республика вместе с союзниками, среди которых ливанское движение "Хезболла", предпримет прямую атаку. То же самое Тегеран сделает, если почувствует, что представители еврейского государства затягивают их, однако неизвестно, как долго иранские власти будут ждать прогресса на переговорах, прежде чем начать нападение.

Также информагентство заявило, что перемирие в Газе позволило бы Ирану тем самым получить прикрытие для "меньшего символического ответа". В то же время, по информации журналистов, Исламская Республика поддержит союзников, если они предпримут собственные действия против Израиля.