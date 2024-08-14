В Германии после скандала передумали чтить память 40 тысяч приспешников Гитлера
Министерство обороны ФРГ отменило решение о почитании части офицеров вермахта
Министерство обороны Германии приняло решение не включать в перечень военных героев офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и военизированных формированиях (СС). Об этом заявил представитель немецкого оборонного ведомства Арне Коллац.
"Мы ещё раз посмотрели формулировки и отзываем их. Дополнения отозваны", — указал министр в беседе с журналистами.
Коллац дополнил, что причина отзыва списка, который вызвал шквал критики, заключается в том, что он нарушает прописанный в "Указе о традициях" принцип. Согласно указанному документу, армия ФРГ является сторонницей демократии и правового государства.
Представитель Минобороны уточнил, что список отозвали полностью — со всеми сорока тысячами военных, которые служили Гитлеру. По словам министра, традиция является центром культуры памяти Бундесвера, и вермахт не должен иметь отношения к ней.
Напомним, ранее Минобороны Германии сообщило о расширении перечня "военных героев" за счёт офицеров вермахта. Как заявили по этому поводу представители немецкого оборонного ведомства, некоторые из которых состояли в СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). В МИД РФ призвали мир "очнуться" и "бить в набат" после этой идеи.
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