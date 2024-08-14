В Германии после скандала передумали чтить память 40 тысяч приспешников Гитлера

Министерство обороны Германии приняло решение не включать в перечень военных героев офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и военизированных формированиях (СС). Об этом заявил представитель немецкого оборонного ведомства Арне Коллац.

"Мы ещё раз посмотрели формулировки и отзываем их. Дополнения отозваны", — указал министр в беседе с журналистами.

Коллац дополнил, что причина отзыва списка, который вызвал шквал критики, заключается в том, что он нарушает прописанный в "Указе о традициях" принцип. Согласно указанному документу, армия ФРГ является сторонницей демократии и правового государства.