Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 12:23

В Германии после скандала передумали чтить память 40 тысяч приспешников Гитлера

Министерство обороны ФРГ отменило решение о почитании части офицеров вермахта

Министерство обороны Германии приняло решение не включать в перечень военных героев офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и военизированных формированиях (СС). Об этом заявил представитель немецкого оборонного ведомства Арне Коллац.

"Мы ещё раз посмотрели формулировки и отзываем их. Дополнения отозваны", — указал министр в беседе с журналистами.

Коллац дополнил, что причина отзыва списка, который вызвал шквал критики, заключается в том, что он нарушает прописанный в "Указе о традициях" принцип. Согласно указанному документу, армия ФРГ является сторонницей демократии и правового государства.

Представитель Минобороны уточнил, что список отозвали полностью — со всеми сорока тысячами военных, которые служили Гитлеру. По словам министра, традиция является центром культуры памяти Бундесвера, и вермахт не должен иметь отношения к ней.

"Восхваление нацистов": В Посольстве РФ возмущены открытием в Эстонии памятника эсэсовцам
"Восхваление нацистов": В Посольстве РФ возмущены открытием в Эстонии памятника эсэсовцам

Напомним, ранее Минобороны Германии сообщило о расширении перечня "военных героев" за счёт офицеров вермахта. Как заявили по этому поводу представители немецкого оборонного ведомства, некоторые из которых состояли в СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). В МИД РФ призвали мир "очнуться" и "бить в набат" после этой идеи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров