В Москве начался суд над "королевой марафонов" Блиновской
Суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Блиновской
Елена Блиновская в суде в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Савёловский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Елену Блиновскую ведут на закрытое заседание суда в Москве. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Савёловский районный суд города Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Блиновской Елены Олеговны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. "б." 4.4 ст. 174.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ (2 эпизода)", — говорится в сообщении.
Предварительное слушание в суде проходит в закрытом режиме, журналистов туда не пускают. Ради доставки "королевы марафонов" в зал посетителей суда попросили покинуть первый этаж. Судебный пристав попросил всех на 10 минут освободить помещение, рассказал корреспондент Life.ru.
Напомним, что 6 августа в Савёловский районный суд Москвы поступило уголовное дело против блогера Елены Блиновской. Её обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также в незаконном обороте платёжных средств и легализации имущества на сумму свыше 43 миллионов рублей. Известно, что Блиновская не погасила указанные долги до заседания суда.