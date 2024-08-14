В Москве начался суд над "королевой марафонов" Блиновской

Савёловский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Елену Блиновскую ведут на закрытое заседание суда в Москве. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Савёловский районный суд города Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Блиновской Елены Олеговны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. "б." 4.4 ст. 174.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ (2 эпизода)", — говорится в сообщении.

Предварительное слушание в суде проходит в закрытом режиме, журналистов туда не пускают. Ради доставки "королевы марафонов" в зал посетителей суда попросили покинуть первый этаж. Судебный пристав попросил всех на 10 минут освободить помещение, рассказал корреспондент Life.ru.