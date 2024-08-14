Асы на "Грачах" показали высший пилотаж над логовом ВСУ в курском приграничье Минобороны РФ показало видео ударов Су-25 по позициям ВСУ в Курской области 14 августа, 13:17 Су-25 в Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские штурмовики Су-25 уничтожили скопления живой силы и военной техники ВСУ при помощи неуправляемых авиационных ракет в приграничном районе Курской области. Эпичные кадры с асами на "Грачах" публикует Минобороны РФ.

Работа российских Су-25 по противнику в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"После применения авиационных средств поражения, экипажи штурмовиков выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены", — доложили в Минобороны.

Как сообщалось, 6 августа отряды ВСУ пытались прорваться в Курскую область, после чего в приграничных районах завязались бои. На данный момент потери противника уже достигли 2,3 тысячи военных. Сейчас обстановка на данном направлении находится под контролем ВС РФ, вражеские отряды заблокированы и уничтожаются.

Авторы Татьяна Миссуми