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14 августа, 13:46

Мосбиржа приостановила проведение торгов на фондовом рынке

Российский фондовый рынок приостановил проведение торгов с 16:18. Об этом заявили на Мосбирже.

"Торги на фондовом рынке приостановлены с 16:18 мск. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал том, что 13 июня Мосбиржа поставила на паузу торги в долларах и евро. Причиной такого решения стала очередная порция санкций Минфина США, направленных против торговой площадки и Национального клирингового центра. Как водится, Лондон в этом вопросе повторил за Вашингтоном и в тот же день ввёл рестрикции в отношении столичной биржи.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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