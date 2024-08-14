Мосбиржа приостановила проведение торгов на фондовом рынке
Российский фондовый рынок приостановил проведение торгов с 16:18. Об этом заявили на Мосбирже.
"Торги на фондовом рынке приостановлены с 16:18 мск. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал том, что 13 июня Мосбиржа поставила на паузу торги в долларах и евро. Причиной такого решения стала очередная порция санкций Минфина США, направленных против торговой площадки и Национального клирингового центра. Как водится, Лондон в этом вопросе повторил за Вашингтоном и в тот же день ввёл рестрикции в отношении столичной биржи.
ТАСС / Валерий Шарифулин