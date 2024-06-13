Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи
Британия ввела санкции против Мосбиржи, НРД, НКЦ и СПб-Биржи
Лондон расширил антироссийский санкционный список и внёс в него 42 новые позиции. Так, Британия вслед за США ввела рестрикции против Московской биржи, а также в отношении Национального расчётного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ). Кроме того, МИД страны указал в перечне СПб-биржу.
Также в чёрный список вошли грузовая авиакомпания "Волга-Днепр", Московский радиотехнический завод, акционерное общество "ВНИИР-Прогресс" и "Мурманск СПГ". В числе предприятий, которые значатся в списке, есть Казанский государственный и Тамбовский пороховые заводы, а также машиностроительный завод "Арсенал".
Помимо того, санкции введены против компаний "Новатэк Мурманск", "Современный морской арктический транспорт СПГ", "Русхимальянс" и "Русатом арктик" — дочки "Росатома". Примечательно, что под ограничения за связи с Россией подпали организации из Израиля, КНР, Киргизии, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов и Центрально-Африканской Республики.
Ранее Life.ru писал, что Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Причиной стали новые санкции, в частности, против самой торговой площадки и Национального клирингового центра. В общей сложности новые ограничения американского Минфина коснулись свыше 30 человек и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая и ЮАР. В Центробанке после введения новых ограничений заверили, что курс рубля останется единым и рыночным.
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