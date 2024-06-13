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13 июня, 12:06

Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Британия ввела санкции против Мосбиржи, НРД, НКЦ и СПб-Биржи

Лондон расширил антироссийский санкционный список и внёс в него 42 новые позиции. Так, Британия вслед за США ввела рестрикции против Московской биржи, а также в отношении Национального расчётного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ). Кроме того, МИД страны указал в перечне СПб-биржу.

Также в чёрный список вошли грузовая авиакомпания "Волга-Днепр", Московский радиотехнический завод, акционерное общество "ВНИИР-Прогресс" и "Мурманск СПГ". В числе предприятий, которые значатся в списке, есть Казанский государственный и Тамбовский пороховые заводы, а также машиностроительный завод "Арсенал".

Помимо того, санкции введены против компаний "Новатэк Мурманск", "Современный морской арктический транспорт СПГ", "Русхимальянс" и "Русатом арктик" — дочки "Росатома". Примечательно, что под ограничения за связи с Россией подпали организации из Израиля, КНР, Киргизии, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов и Центрально-Африканской Республики.

ЦБ объяснил Life.ru, как санкции США против Мосбиржи повлияют на объёмы поступления валюты
ЦБ объяснил Life.ru, как санкции США против Мосбиржи повлияют на объёмы поступления валюты

Ранее Life.ru писал, что Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Причиной стали новые санкции, в частности, против самой торговой площадки и Национального клирингового центра. В общей сложности новые ограничения американского Минфина коснулись свыше 30 человек и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая и ЮАР. В Центробанке после введения новых ограничений заверили, что курс рубля останется единым и рыночным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

Никита Осипов
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