Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Лондон расширил антироссийский санкционный список и внёс в него 42 новые позиции. Так, Британия вслед за США ввела рестрикции против Московской биржи, а также в отношении Национального расчётного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ). Кроме того, МИД страны указал в перечне СПб-биржу.

Также в чёрный список вошли грузовая авиакомпания "Волга-Днепр", Московский радиотехнический завод, акционерное общество "ВНИИР-Прогресс" и "Мурманск СПГ". В числе предприятий, которые значатся в списке, есть Казанский государственный и Тамбовский пороховые заводы, а также машиностроительный завод "Арсенал".