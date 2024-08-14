В МИД обеспокоены акцией израильского министра на Храмовой горе

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации выразили обеспокоенность провокационной акцией министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, который посетил комплекс мечети "Аль-Акса" в Иерусалиме. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

13 августа он в сопровождении многочисленных радикально настроенных единомышленников прибыл в комплекс мечети "Аль-Акса" для совершения коллективной молитвы в связи с памятной для иудеев датой разрушения первого и второго храмов, в которой приняли участие несколько тысяч человек. В МИД РФ отметили, что подобные выходки сторонников религиозного сионизма носят регулярный характер.

"Властям Израиля следует не ограничиваться их осуждением, а принять эффективные меры для прекращения этой порочной практики, грубо нарушающей статус-кво иерусалимских святынь, закрепленный в иордано-израильском мирном договоре от 1994 года", — говорится в сообщении.

Как указали в министерстве, такие безответственные шаги способствуют разжиганию радикальных настроений и в израильском обществе, и среди палестинцев. Помимо этого, они к тому же подрывают международные усилия по деэскалации насилия в этом регионе.