"Прилёт реально сильный был": Подполье раскрыло подробности удара по одесскому порту

Российские военные ударили по Одессе. По предварительным данным, ликвидирован склад с иностранными ракетами и пусковыми установками, а также уничтожены зарубежные наёмники, воевавшими за ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Прилёт" реально сильный был, слышали и Черноморск, и окрестности. Система ПВО, охранявшая склад, сработать не успела, приняла участие в детонации, весело разлетаясь по округе", — сообщил Лебедев.