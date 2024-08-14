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14 августа, 18:58

"Прилёт реально сильный был": Подполье раскрыло подробности удара по одесскому порту

Подполье: Российские военные ударили по арсеналу зарубежных ракет в Одессе

Российские военные ударили по Одессе. По предварительным данным, ликвидирован склад с иностранными ракетами и пусковыми установками, а также уничтожены зарубежные наёмники, воевавшими за ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Прилёт" реально сильный был, слышали и Черноморск, и окрестности. Система ПВО, охранявшая склад, сработать не успела, приняла участие в детонации, весело разлетаясь по округе", — сообщил Лебедев.

В Одессе нанесён удар по военной части со складами боекомплектов
В Одессе нанесён удар по военной части со складами боекомплектов

А ранее Life.ru сообщал, что авиация ВС РФ успешно ударила по целям в Сумской области. По уточнённым данным Минобороны, российские войска атаковали резервы ВСУ в шести населённых пунктах. Кроме того, российские бойцы взорвали топливную базу военной техники армии противника и нанесли удары по скоплениям живой силы и боевых машин в 149 районах проведения СВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Александра Мышляева
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