Кандидат в президенты США Камала Харрис почти не уделяла внимания внешней политике страны, а потому не может похвастать налаженными отношениями с киевской верхушкой. Возможная победа американского политика на ноябрьских выборах не завершится для Украины ничем хорошим, заявил Telegraph неназванный экс-помощник действующего главы Белого дома Джо Байдена.

"Она упустила несколько возможностей установить соответствующие отношения с [Владимиром] Зеленским, и её неуверенный подход к [украинскому] конфликту не сулит ничего хорошего в случае её победы на президентских выборах", — уверен источник газеты.