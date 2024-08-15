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14 августа, 21:39

"Ничего хорошего": В США раскрыли, что ожидает Украину в случае победы Харрис

Telegraph: Возможное президентство Камалы Харрис не сулит Киеву ничего хорошего

Кандидат в президенты США Камала Харрис почти не уделяла внимания внешней политике страны, а потому не может похвастать налаженными отношениями с киевской верхушкой. Возможная победа американского политика на ноябрьских выборах не завершится для Украины ничем хорошим, заявил Telegraph неназванный экс-помощник действующего главы Белого дома Джо Байдена.

"Она упустила несколько возможностей установить соответствующие отношения с [Владимиром] Зеленским, и её неуверенный подход к [украинскому] конфликту не сулит ничего хорошего в случае её победы на президентских выборах", — уверен источник газеты.

Аналогичное мнение в беседе с изданием озвучил старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу. Он подчеркнул, что Харрис располагает лишь поверхностными знаниями о конфликте России и Украины и от неё сложно ожидать результативных действий в этом направлении.

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Между тем Харрис и её главный конкурент Дональд Трамп готовятся к первым теледебатам. Запланировано не менее трёх раундов словесных дуэлей кандидатов в президенты. Они состоятся 4, 10 и 25 сентября.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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