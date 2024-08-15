Путин внес три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики — действующего главу региона Махмуд-Али Калиматова, Алихана Арапханова и Ислама Гадиева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

"Путин предложил депутатам Народного собрания республики три кандидатуры на пост главы региона. Алихан Арапханов — депутат Народного собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Ислам Гадиев — депутат НС, председатель комитета по госстроительству и законодательству, член ЛДПР. Махмуд-Али Калиматов — действующий глава Ингушетии", — уточнили в правительстве.