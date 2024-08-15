Путин внес три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Путин внёс кандидатуры Калиматова, Арапханова и Гадиева на пост главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики — действующего главу региона Махмуд-Али Калиматова, Алихана Арапханова и Ислама Гадиева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.
"Путин предложил депутатам Народного собрания республики три кандидатуры на пост главы региона. Алихан Арапханов — депутат Народного собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Ислам Гадиев — депутат НС, председатель комитета по госстроительству и законодательству, член ЛДПР. Махмуд-Али Калиматов — действующий глава Ингушетии", — уточнили в правительстве.
Нового главу Ингушетии выберут в Единый день голосования 8 сентября. Парламенту предстоит проголосовать за одного из внесённых Путиным кандидатов.
Напомним, Единый день голосования пройдёт в России 8 сентября. Избирать в 2024 году будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований. Заявления на участие в ДЭГ начали принимать с 22 июля, процесс завершится 4 сентября. К настоящему моменту на участие в онлайн-голосовании на выборах в РФ подано почти 400 тысяч заявлений, ещё более 53 тысяч – на голосование по месту нахождения.
Life.ru