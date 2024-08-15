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15 августа, 11:18

В Госдуме отправили Подоляка к психиатру после неадекватных оправданий по "Севпотокам"

Депутат Толмачёв: Подоляку пора к психиатру

Михаил Подоляк. Фото © ТАСС/AP

Михаил Подоляк. Фото © ТАСС/AP

Депутат Госдумы Александр Толмачёв посоветовал советнику главы офиса Зеленского Михаилу Подоляку обратиться к психиатру после его неадекватных оправданий относительно причастности Киева к подрывам "Северных потоков".

В России говорят: "По себе людей не судят". На Украине, видимо, привычно делают наоборот. Заявление Подоляка о том, что Россия стоит за подрывом "Северных потоков" — это не просто бред, оно выдаёт образ мысли и действия киевского режима.

Александр Толмачёв

Депутат Госдумы

В России говорят: "По себе людей не судят". На Украине, видимо, привычно делают наоборот. Заявление Подоляка о том, что Россия стоит за подрывом "Северных потоков" — это не просто бред, оно выдаёт образ мысли и действия киевского режима.
В России говорят: "По себе людей не судят". На Украине, видимо, привычно делают наоборот. Заявление Подоляка о том, что Россия стоит за подрывом "Северных потоков" — это не просто бред, оно выдаёт образ мысли и действия киевского режима.

Он напомнил киевским политическим деятелям, что в России не принято уничтожать свою же инфраструктуру и граждан, что в порядке вещей для украинской стороны. Ведь с самого начала спецоперации ВСУ обстреливают свои города, а нацбаты прикрываются мирными согражданами, подчеркнул Толмачёв.

"А советнику главы офиса просроченного президента Украины Михаилу Подоляку пора к психиатру. После заявлений про "Северные потоки" стало ясно, что ему нужна профессиональная помощь. К счастью, у нас есть хорошие врачи, и излечение уже не за горами", — заключил собеседник Life.ru.

План теракта на "Северных потоках" родился во время пьянки
План теракта на "Северных потоках" родился во время пьянки

Напомним,ранее журналисты WSJ выяснили, что план диверсии на "Северных потоках" был одобрен лично Владимиром Зеленским. Вот только его не поддержали в ЦРУ, и тогда глава киевского режима якобы отменил приказ, но не учёл однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался и привёл атаку в исполнение. После этого громкого расследования Михаил Подоляк попытался оправдаться, заявив, что газопроводы могла взорвать только... Россия.

Ольга Годуненко
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