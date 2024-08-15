В Госдуме отправили Подоляка к психиатру после неадекватных оправданий по "Севпотокам"
Депутат Толмачёв: Подоляку пора к психиатру
Михаил Подоляк. Фото © ТАСС/AP
Депутат Госдумы Александр Толмачёв посоветовал советнику главы офиса Зеленского Михаилу Подоляку обратиться к психиатру после его неадекватных оправданий относительно причастности Киева к подрывам "Северных потоков".
В России говорят: "По себе людей не судят". На Украине, видимо, привычно делают наоборот. Заявление Подоляка о том, что Россия стоит за подрывом "Северных потоков" — это не просто бред, оно выдаёт образ мысли и действия киевского режима.
Он напомнил киевским политическим деятелям, что в России не принято уничтожать свою же инфраструктуру и граждан, что в порядке вещей для украинской стороны. Ведь с самого начала спецоперации ВСУ обстреливают свои города, а нацбаты прикрываются мирными согражданами, подчеркнул Толмачёв.
"А советнику главы офиса просроченного президента Украины Михаилу Подоляку пора к психиатру. После заявлений про "Северные потоки" стало ясно, что ему нужна профессиональная помощь. К счастью, у нас есть хорошие врачи, и излечение уже не за горами", — заключил собеседник Life.ru.
Напомним,ранее журналисты WSJ выяснили, что план диверсии на "Северных потоках" был одобрен лично Владимиром Зеленским. Вот только его не поддержали в ЦРУ, и тогда глава киевского режима якобы отменил приказ, но не учёл однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался и привёл атаку в исполнение. После этого громкого расследования Михаил Подоляк попытался оправдаться, заявив, что газопроводы могла взорвать только... Россия.