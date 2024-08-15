Депутат Госдумы Александр Толмачёв посоветовал советнику главы офиса Зеленского Михаилу Подоляку обратиться к психиатру после его неадекватных оправданий относительно причастности Киева к подрывам "Северных потоков".

В России говорят: "По себе людей не судят". На Украине, видимо, привычно делают наоборот. Заявление Подоляка о том, что Россия стоит за подрывом "Северных потоков" — это не просто бред, оно выдаёт образ мысли и действия киевского режима. Александр Толмачёв Депутат Госдумы

Он напомнил киевским политическим деятелям, что в России не принято уничтожать свою же инфраструктуру и граждан, что в порядке вещей для украинской стороны. Ведь с самого начала спецоперации ВСУ обстреливают свои города, а нацбаты прикрываются мирными согражданами, подчеркнул Толмачёв.

"А советнику главы офиса просроченного президента Украины Михаилу Подоляку пора к психиатру. После заявлений про "Северные потоки" стало ясно, что ему нужна профессиональная помощь. К счастью, у нас есть хорошие врачи, и излечение уже не за горами", — заключил собеседник Life.ru.