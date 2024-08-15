Разведчица Дульцева высказалась о страхе расколоться при родах в Аргентине, как радистка Кэт Дульцева заявила, что не боялась при родах в Аргентине закричать по-русски 15 августа, 13:54 Разведчица-нелегал Анна Дульцева с детьми и президентом РФ Владимиром Путиным. Фото © Пресс-служба Кремля

Разведчица Анна Дульцева, которая вернулась в Россию в результате обмена заключёнными, рассказала в беседе с RG.ru, что не боялась повторить судьбу радистки Кэт из "Семнадцати мгновений весны". В фильме советская шпионка попадает в больницу беременной и в беспамятстве начинает звать по-русски маму, чем разоблачает себя.

"Не боялась. Мой муж Артём был со мною рядом, и никакого испуга. Было легко благодаря современным методам медицины. Я лежала в клинике, где были хорошие доктора и акушерки. Если бы вдруг что-то и выкрикнула на русском, то вряд ли это восприняли бы как чужую речь", — поделилась Дульцева.

Она также напомнила, что в кризисной ситуации женщины часто вскрикивают: "Мама!" Но на всех языках это слово звучит одинаково. Разведчица с улыбкой добавила, что в её профессии нет перерывов и декретов, поэтому она продолжала выполнять задания даже после появления малышей. По словам Дульцевой, имена детям были даны с расчётом на то, чтобы они могли продолжить профессию родителей, не выдавая своих корней.

Напомним, 1 августа Россия провела крупнейший со времён СССР обмен заключёнными с Западом. На родину вернулись восемь россиян. Среди них Артём и Анна Дульцевы, которые отбывали срок в Словении. Разведчица не смогла сдержать слёз, когда увидела главу государства Владимира Путина и почётный караул в аэропорту Внуково. Вместе с парой в Россию вернулись и их двое детей: София и Даня. Дульцевы жили за рубежом сначала в Аргентине, где появились на свет их дети. Затем разведчики прилетели в Словению. В Европе супруги занимались IT-технологиями, пока их не обвинили в шпионаже и не осудили на год и семь месяцев, а затем и вовсе забрали детей. София и Даня узнали о том, что они русские, уже в самолёте, когда их вместе с родителями возвращали в Россию.

Авторы Татьяна Миссуми