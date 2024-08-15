МЧС отправило топливо для заправки генераторов населения Харьковской области

Российское МЧС организовало бесплатные поставки топлива для жителей Харьковской области, чтобы жители региона могли заправлять генераторы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Сотрудники МЧС России доставили топливо для работы генераторов жителям Харьковской области. Бензин люди получают бесплатно. Объёма предоставляемого топлива на одно домовладение достаточно, чтобы обеспечить работу генератора на определённый период", — говорится в публикации .

Ранее в МЧС сообщили, что около 400 пунктов временного размещения по всей России готовы принять жителей Курской области, в которую с 6 августа пытаются прорваться ВСУ. Так, уже 13 августа около 200 человек, среди которых 162 несовершеннолетних, были размещены в ПВР Московской области.