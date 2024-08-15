Эксперты ЭИСИ назвали Россию борцом за сохранение традиционных ценностей в мировом спорте Участники круглого стола ЭИСИ уверены, что Россия, являясь сосредоточением традиционных ценностей, имеет все шансы остановить негативные тенденции в мировом спорте, встать в авангарде реформ олимпийского движения. 15 августа, 15:42 Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / AboutLife

Олимпиада в Париже стала провалом для Запада в его стремлении превратить игры в «культ новых ценностей», уверен политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. Традиционные ценности, такие как «спорт вне политики», равенство спортсменов и приоритет спортивных достижений, отошли на второй план, уступив место обсуждениям гендерной идентичности и прав меньшинств.

Парижская Олимпиада запомнилась провалами и множеством негативных новостей. Вместо мирового события, где на первое место выходило состязание спортсменов под известным лозунгом «Быстрее, выше, сильнее», мы увидели культ так называемых “новых ценностей Запада”. Мы стали свидетелями пропаганды и абсолютного попрания моральных норм со стороны организаторов. Это уже не говоря о том, что Россия, как один из 12 учредителей Международного олимпийского комитета, фактически не была допущена к этим состязаниям, Владимир Шаповалов.

Причина недопуска российских спортсменов заключается в ценностном конфликте – несогласии России с тем, что сегодня транслирует Запад, заявил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Российские атлеты – украшение любых соревнований, потому наша страна будет делать все для того, чтобы восстановить их прав.

"Я разделяю здесь Международный Олимпийский комитет и Францию, как организатора Олимпийских игр. Разделяет ли сам Международный Олимпийский комитете эти ценности? Похоже, что да. Остается только надеяться, что в ближайшее время произойдут и кадровые изменения. Президент МОК объявил о завершении карьеры руководителя. Было бы правильно, чтобы МОК возглавил представитель коллективного Юга. Многие представители Юга с традиционными ценностями в голове претендовать будут. И шансы [на возрождение] у олимпийского движения вернутся", — отметил Дегтярёв в ходе круглого стола.

Михаил Дегтярёв: Спорт становится орудием запугивания тех, кто не согласен с ценностями коллективного Запада. Видео © ЭИСИ

Россия не будет «хлопать дверью» и уходить из МОК, ожидая изменений, продолжил министр спорта. Необходимо вернуть олимпийское движение к истинным ценностям мирового спорта, который должен быть вне политики. Вместе с тем, страна ведет большую работу по развитию спорта высоких достижений и двусторонних форматов. Например, российско-китайские юношеские зимние игры пройдут в нашей стране в январе 2025 года на Сахалине. На следующий год, в 2026-м, планируется проведение летних российско-китайские детско-юношеские соревнований. Это дает спортсменам возможность получить как практику, так и опыт.

Сегодня выдвигают претензии к спортсменам России и Белоруссии, к атлетам и к нашей державе, что мы проводим специальную военную операцию. Это не причина, при желании нашли бы десять других причин. Сейчас во всем мире более 20 военных конфликтов, гибнут люди, однако спортсмены этих стран продолжают принимать участие в соревнованиях. Я подчеркиваю, что это ценностный конфликт, и его разрешение возможно только победой России министр спорта Михаил Дегтярёв.

Олимпийским играм необходимы новые альтернативы, считает российский шахматист, гроссмейстер, сопредседатель «Ассоциации студенческих спортивных клубов России» Сергей Карякин. По его словам, Россия способна организовать качественные спортивные мероприятия, привлекая сильных спортсменов со всего мира. Как пример, – игры БРИКС, идеалы которых разделяет большая часть населения Земли. Проведение этих Игр в один год с летней Олимпиадой в Париже оказало влияние на участие иностранных спортсменов, однако в мероприятии приняли участие 86 стран. Игры БРИКС со временем будут сравниваться с Олимпиадой.

"Я не призываю разорвать все связи и отказываться от участия в Олимпиаде, но для спортсменов важно понимать, что если они не могут участвовать в Олимпийских играх, у них есть другие возможности и турниры, к которым можно готовиться. Это было бы психологически легче для них и дало бы уверенность в завтрашнем дне. Что касается недавно прошедших Игр Дружбы и турниров БРИКС, то это, безусловно, очень правильное начинание. Я уверен, что мы способны проводить соревнования на высочайшем уровне", – рассказал Сергей Карякин.

Защищая традиционные ценности, Россия постоянно сталкивается с обвинениями в чрезмерной консервативности. Но как отметил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, наша страна старается сохранить обычные человеческие идеалы.

Глеб Кузнецов подчёркивает, что Россия защищает даже не консервативные, а нормальные человеческие ценности. Видео © ЭИСИ

"Удивительно на этой Олимпиаде даже не то, что люди с мужской хромосомой соревнуются в женском спорте, а то, что само обсуждение биологии объявляется кремлёвским нарративом. Это самое поразительное. Потому что спорт – это история про справедливость, про честную соревновательность, что, мы видим, сейчас отсутствует. Ну и с другой стороны, мы видим, что Россия не на словах, а на деле защищает даже не консервативные ценности, а нормальные человеческие ценности, ценности честного спорта, и торжество науки", — рассказал Глеб Кузнецов.

Олимпиада сейчас – гигантский мыльный пузырь, основанный на рекламе и коммерциализации, со своей стороны отметил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов. Олимпийское движение нуждается в переосмыслении и возвращении к своим корням, чтобы вновь стать тем объединяющим фактором.

Большинство жителей Земли с надеждой смотрят на Россию, полагая, что именно мы сможем это остановить. Мне кажется, это тот путь, который нужно просто проходить, не останавливаясь, двигаться вперед и отстаивать право быть нормальными людьми и жить нормально, а не так, как нам предлагают некоторые западные круги. Они активно это продемонстрировали и в рамках прошедших Олимпийских игр Алексей Мартынов.

Остальные страны, хотя и выражают недовольство, встраиваются в существующую систему, ведь это выгодно с точки зрения денег и политики. Россия, в свою очередь, обладает уникальной силой бросить вызов устоявшемуся порядку, поскольку наша страна – большая и самодостаточная, с разнообразными регионами и возможностями. Президент Владимир Путин делает многое для развития спорта и альтернативных соревнований. А пропаганда здорового образа жизни, истинных спортивных идеалов, создание альтернатив для спортсменов, не согласных с существующими сегодня принципами, поможет преодолеть разрушение олимпийского движения.

Авторы Алексей Берковиц