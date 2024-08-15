"Перфоманс с особым цинизмом": Надежды Захаровой на честность комиссии ООН по Курску рухнули
Захарова назвала "очередным перформансом" запрос УВКПЧ ООН
Запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на посещение Брянской, Белгородской и Курской областей — очередной перфоманс с использованием мирных людей в качестве рычагов для политической игры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как оказалось, правами человека эксперты вновь не заинтересовались, даже несмотря на очевидный террористический акт в отношении жителей Курска со стороны киевского режима. Мы имеем дело с очередным перформансом, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента. В данном случае ещё и с особым цинизмом", — сказала она в беседе с ТАСС.
Она отметила, что экспертов комиссии примут в посольстве России в Женеве, чтобы "ликвидировать безграмотность и потушить цинизм".
Как сообщал Life.ru, УВКПЧ ООН попросило Россию о доступе в Курскую область, чтобы убедиться в нарушении прав человека солдатами ВСУ. Захарова выразила надежду, что это не перфоманс и не очередной трюк со стороны правозащитников. Она призвала международную организацию обратить внимание на то, что события в Курской области — "это не нарушение прав человека, а терроризм со стороны Киева в отношении людей".
Telegram / МИД России