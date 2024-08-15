"Перфоманс с особым цинизмом": Надежды Захаровой на честность комиссии ООН по Курску рухнули

Запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на посещение Брянской, Белгородской и Курской областей — очередной перфоманс с использованием мирных людей в качестве рычагов для политической игры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как оказалось, правами человека эксперты вновь не заинтересовались, даже несмотря на очевидный террористический акт в отношении жителей Курска со стороны киевского режима. Мы имеем дело с очередным перформансом, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента. В данном случае ещё и с особым цинизмом", — сказала она в беседе с ТАСС.