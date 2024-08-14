В Совфеде заподозрили ООН в желании обелить ВСУ во время "инспекции" в Курске
Сенатор Джабаров назвал неудачной идею о допуске ООН в Курскую область
Последствия одного из обстрелов Курской области со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
В Совфеде считают неудачной идею о допуске представителей ООН в Курскую область, поскольку сейчас там идут активные боевые действия, и это небезопасно. Кроме того, желание правозащитников попасть туда может быть специально подготовленной акцией по "обелению ВСУ". Такие мнением поделился сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT.
"Я всё-таки очень сильно подозреваю, что это специально подготовленная акция для того, чтобы, наоборот, обелить украинские вооружённые силы и налить грязь на Вооружённые силы России. Мне эта идея не нравится", — отметил сенатор.
Парламентарий напомнил также, что в настоящее время в области идёт зачистка территорий, в связи с чем безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может.
Напомним, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило Россию о доступе в Курскую область, чтобы проверить заявления о нарушении прав человека со стороны ВСУ. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что это не перфоманс со стороны правозащитников и не желание снять с себя ответственность. Она призвала ООН обратить внимание на то, что события в Курской области — "это не нарушение прав человека, а терроризм со стороны киевского режима в отношении людей".