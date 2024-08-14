В Совфеде заподозрили ООН в желании обелить ВСУ во время "инспекции" в Курске

В Совфеде считают неудачной идею о допуске представителей ООН в Курскую область, поскольку сейчас там идут активные боевые действия, и это небезопасно. Кроме того, желание правозащитников попасть туда может быть специально подготовленной акцией по "обелению ВСУ". Такие мнением поделился сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT.

"Я всё-таки очень сильно подозреваю, что это специально подготовленная акция для того, чтобы, наоборот, обелить украинские вооружённые силы и налить грязь на Вооружённые силы России. Мне эта идея не нравится", — отметил сенатор.