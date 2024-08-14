Захарова надеется, что просьба ООН о доступе в Курскую область – это не трюк

В ООН должны осознать, что атака ВСУ на Курскую область, является терактом и не пытаться устраивать на этом перфоманс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова представителя Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равины Шамдассани о желании посетить регион для изучения фактов нарушения прав человека со стороны Вооружённых сил Украины.

"Очень хочется надеяться, что то, что они заявили, не является перфомансом или каким-то желанием снять с себя ответственность. Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению. А если это так, то будьте добры, начните с самого начала", — высказалась дипломат в эфире радио Sputnik.