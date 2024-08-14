Захарова надеется, что просьба ООН о доступе в Курскую область – это не трюк
В ООН должны осознать, что атака ВСУ на Курскую область, является терактом и не пытаться устраивать на этом перфоманс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова представителя Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равины Шамдассани о желании посетить регион для изучения фактов нарушения прав человека со стороны Вооружённых сил Украины.
"Очень хочется надеяться, что то, что они заявили, не является перфомансом или каким-то желанием снять с себя ответственность. Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению. А если это так, то будьте добры, начните с самого начала", — высказалась дипломат в эфире радио Sputnik.
Захарова посоветовала представителям ООН начать с попрания киевским режимом прав крымчан, а также жителей Донецка и Луганска. По ее словам, всемирной организации следует обратить внимание на то, что события в Курской области — "это не нарушение прав человека, а это терроризм со стороны киевского режима в отношении людей". Представитель МИД заметила, что нельзя подменять эти понятия "террористические угрозы, действия и нападения".
Напомним, в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. 13 августа Минобороны РФ сообщало, что потери украинских войск за всё время их атаки на курское приграничье превысили две тысячи военных. При этом ВСУ ведут неизбирательную стрельбу по гражданскому населению приграничья и пытаются сорвать эвакуацию. В МИД России призывали международные организации осудить террористический удар Киева.
Telegram / Алексей Смирнов