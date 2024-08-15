МИД РФ призвал Армению не "смотреть сквозь пальцы" на искажения в учебниках
МИД РФ указал на искажение роли России в новых армянских учебниках по истории. Внешнедипломатическое ведомство призвало обратить внимание на недопустимость таких книг в школах.
Там отметили "крайне сомнительное содержание учебника истории для 8-х классов армянских школ", текст которого размещён на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. В одной из глав пособия с провокационным заглавием "Насильственное присоединение Восточной Армении к России" события на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX века представлены в искажённом виде. В частности, подверглись ревизии оценки результатов русско-персидской войны 1826-1828 годов, а Туркманчайский мир охарактеризован как "аннексия" Восточной Армении, отметили в российском МИД.
"Такая подача способна вызвать оторопь у любого историка. Если почитать серьёзные источники, в том числе армянские, можно увидеть совершенно другие подходы к мирному договору 1828 года. До последнего времени в республиканских учебниках он оценивался как имеющий "колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности", — завили в МИД РФ.
Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а затем СССР и России в формировании современной Армении означает противоречить общеизвестным фактам, добавили в ведомстве. Там выразили надежду, что армянские власти не позволят внедрение подобного учебника в школы и впредь не будут "смотреть сквозь пальцы" на такие бесцеремонные попытки искажения истории.
Life.ru