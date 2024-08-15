МИД РФ призвал Армению не "смотреть сквозь пальцы" на искажения в учебниках

МИД РФ указал на искажение роли России в новых армянских учебниках по истории. Внешнедипломатическое ведомство призвало обратить внимание на недопустимость таких книг в школах.

Там отметили "крайне сомнительное содержание учебника истории для 8-х классов армянских школ", текст которого размещён на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. В одной из глав пособия с провокационным заглавием "Насильственное присоединение Восточной Армении к России" события на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX века представлены в искажённом виде. В частности, подверглись ревизии оценки результатов русско-персидской войны 1826-1828 годов, а Туркманчайский мир охарактеризован как "аннексия" Восточной Армении, отметили в российском МИД.

"Такая подача способна вызвать оторопь у любого историка. Если почитать серьёзные источники, в том числе армянские, можно увидеть совершенно другие подходы к мирному договору 1828 года. До последнего времени в республиканских учебниках он оценивался как имеющий "колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности", — завили в МИД РФ.