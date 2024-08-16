82-летний сербский генерал Младич попал в больницу после падения в тюрьме Гааги

Экс-командующий боснийских сербов генерал Ратко Младич упал в гаагской тюрьме и ударился головой. Об этом рассказал сын бывшего военного Дарко Младич. По его словам, 82-летнего отца отправили на лечение в городскую больницу.

"Нам сообщили, что он потерял сознание стоя, упал и сильно ударился головой. Тогда его подняли. Нам сказали, что посещение в тюрьме не состоится, и мы отправились в городскую больницу", — передаёт его слова издание "Вечерне Новости".

Младич отметил, что во время визита его отец был в сознании, однако не смог вспомнить, как именно это произошло. После двух дней лечения в городской больнице Гааги его вернули обратно в тюрьму.