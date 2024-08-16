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16 августа, 15:30

82-летний сербский генерал Младич попал в больницу после падения в тюрьме Гааги

Экс-командующий боснийских сербов упал в гаагской тюрьме и получил травму головы

Экс-командующий боснийских сербов генерал Ратко Младич упал в гаагской тюрьме и ударился головой. Об этом рассказал сын бывшего военного Дарко Младич. По его словам, 82-летнего отца отправили на лечение в городскую больницу.

"Нам сообщили, что он потерял сознание стоя, упал и сильно ударился головой. Тогда его подняли. Нам сказали, что посещение в тюрьме не состоится, и мы отправились в городскую больницу", — передаёт его слова издание "Вечерне Новости".

Младич отметил, что во время визита его отец был в сознании, однако не смог вспомнить, как именно это произошло. После двух дней лечения в городской больнице Гааги его вернули обратно в тюрьму.

Здоровье 80-летнего сербского генерала Ратко Младича в гаагской тюрьме резко ухудшилось
Здоровье 80-летнего сербского генерала Ратко Младича в гаагской тюрьме резко ухудшилось

Напомним, обвиняемый в геноциде Младич скрывался от международного правосудия более 15 лет, пока его не арестовали в Сербии в мае 2011 года и не экстрадировали в Гаагу. Более 500 дней потребовалось на рассмотрение дела. Осенью 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил Младича к пожизненному тюремному заключению, а в марте 2018-го адвокаты подали апелляцию. Российский МИД тогда поддержал генерала, назвав пожизненный приговор политизированным.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Jerry Lampen

Александра Мышляева
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