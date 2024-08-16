Системы "Земледелие" дистанционно заминировали для ВСУ входы в Курскую область

Расчёты российских систем (ИСДМ) "Земледелия" группы войск "Север" ВС РФ разместили мины в местах скопления частей ВСУ в Сумской области, перекрыв подразделениям противника проходы в курское приграничье.

Работа расчётов ИСДМ "Земледелие" ВС РФ по местам возможного входа ВСУ в курское приграничье. Видео © Telegram/Минобороны России

На кадрах Минобороны РФ видно, как отечественные установки залпами забрасывают мины в сторону позиций противника. Работа расчётов ведётся как днём, так и в ночное время.