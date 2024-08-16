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16 августа, 15:44

Системы "Земледелие" дистанционно заминировали для ВСУ входы в Курскую область

Сапёры удалённо заминировали проходы к курскому приграничью под Сумами

Расчёты российских систем (ИСДМ) "Земледелия" группы войск "Север" ВС РФ разместили мины в местах скопления частей ВСУ в Сумской области, перекрыв подразделениям противника проходы в курское приграничье.

Работа расчётов ИСДМ "Земледелие" ВС РФ по местам возможного входа ВСУ в курское приграничье. Видео © Telegram/Минобороны России

На кадрах Минобороны РФ видно, как отечественные установки залпами забрасывают мины в сторону позиций противника. Работа расчётов ведётся как днём, так и в ночное время.

"За пять минут мы отстрелялись, "машинка" сама наводится, все в автоматическом режиме компьютер производит расчеты, делает топопривязку к местности", — рассказал командир боевой машины с позывным Первый.

Армия России продвинулась на важном участке фронта, откуда ВСУ стянули резервы к Курску
Армия России продвинулась на важном участке фронта, откуда ВСУ стянули резервы к Курску

Ранее в Минобороны показали кадры уничтожения "Ланцетом" танка ВСУ, который был спрятан в лесополосе в Курской области. Впрочем, российские бойцы справляются с вражеской техникой и без современных инструментов, вроде ИДСМ и БПЛА, подчас пользуясь тем, что есть под рукой, и смекалкой. Life.ru публиковал ролик, на котором военнослужащий ВС РФ обнаружил на дороге украинский БМП. Он воспользовался тем, что противник отвлёкся, подошёл к машине с канистрой бензина и просто спалил её.

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Минобороны России

Юрий Лысенко
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