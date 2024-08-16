Захарова осудила международные организации за молчание после убийства волонтёров
В МИД отметили лицемерие мировых организаций, не осудивших убийство волонтёров
Волонтёры Народного фронта Николай Ковалёв и Давид Соколов были "гуманитарщиками" и помогали мирным жителям. Молчание зарубежных "экспертов в правочеловеческой сфере" обличает отношение мирового сообщества к российским добровольцам, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ну вот же повод, трагический и однозначный, чтобы "эксперты в правочеловеческой сфере" всех специализированных международных организаций высказали сочувствие их близким и негодование в адрес экстремистского киевского режима. Но нет. Это же не проект британских спецслужб "белые каски", под прикрытием которых осуществлялась террористическая деятельность", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Дипломат отметила, что это были простые ребята, верящие в добро и справедливость, готовые пожертвовать своей жизнью ради спасения чужой. А также выразила их родственникам соболезнования.
Напомним, двое волонтёров "Народного фронта", которые вывозили мирных жителей из приграничных районов Курской области, погибли после прямого попадания снаряда ВСУ в машину. Украинская ракета упала на их авто, когда они ехали через реку Сейм. Позже местные власти сообщили, что переправа со второго удара была уничтожена и теперь эвакуировать граждан придётся по воде.