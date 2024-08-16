Волонтёры Народного фронта Николай Ковалёв и Давид Соколов были "гуманитарщиками" и помогали мирным жителям. Молчание зарубежных "экспертов в правочеловеческой сфере" обличает отношение мирового сообщества к российским добровольцам, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ну вот же повод, трагический и однозначный, чтобы "эксперты в правочеловеческой сфере" всех специализированных международных организаций высказали сочувствие их близким и негодование в адрес экстремистского киевского режима. Но нет. Это же не проект британских спецслужб "белые каски", под прикрытием которых осуществлялась террористическая деятельность", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат отметила, что это были простые ребята, верящие в добро и справедливость, готовые пожертвовать своей жизнью ради спасения чужой. А также выразила их родственникам соболезнования.