Невозвратные тарифы могут появиться в российских отелях уже в 2025 году

Российский кабмин планирует легализовать создание невозвратных тарифов в отелях страны. Проживание по ним обойдётся туристам в меньшую сумму, но вот вернуть средства в случае форс-мажорных ситуаций уже не получится. Об этом гласит пояснительная записка к проекту постановления правительства.

В документе сказано, что скидки на невозвратные тарифы гостиницы смогут компенсировать более прогнозируемой деятельностью и снижением издержек. Таким образом, инициатива станет взаимовыгодной. Ожидается, что она вступит в силу уже 1 марта следующего года.