Невозвратные тарифы могут появиться в российских отелях уже в 2025 году
Российский кабмин планирует легализовать создание невозвратных тарифов в отелях страны. Проживание по ним обойдётся туристам в меньшую сумму, но вот вернуть средства в случае форс-мажорных ситуаций уже не получится. Об этом гласит пояснительная записка к проекту постановления правительства.
В документе сказано, что скидки на невозвратные тарифы гостиницы смогут компенсировать более прогнозируемой деятельностью и снижением издержек. Таким образом, инициатива станет взаимовыгодной. Ожидается, что она вступит в силу уже 1 марта следующего года.
"Так, после вступления проекта постановления в силу потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование и сэкономить на размещении или выбрать возвратное бронирование и обезопасить себя в случае отмены поездки", — гласит документ.
Между тем стоимость отдыха на отечественных курортах продолжает расти. Лишь за последний год ценники подскочили в среднем на 14%. Однако кабмин РФ разработал способ сдержать удорожание гостиничных услуг.
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