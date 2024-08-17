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17 августа, 03:02

Невозвратные тарифы могут появиться в российских отелях уже в 2025 году

Российский кабмин планирует легализовать создание невозвратных тарифов в отелях страны. Проживание по ним обойдётся туристам в меньшую сумму, но вот вернуть средства в случае форс-мажорных ситуаций уже не получится. Об этом гласит пояснительная записка к проекту постановления правительства.

В документе сказано, что скидки на невозвратные тарифы гостиницы смогут компенсировать более прогнозируемой деятельностью и снижением издержек. Таким образом, инициатива станет взаимовыгодной. Ожидается, что она вступит в силу уже 1 марта следующего года.

"Так, после вступления проекта постановления в силу потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование и сэкономить на размещении или выбрать возвратное бронирование и обезопасить себя в случае отмены поездки", — гласит документ.

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Между тем стоимость отдыха на отечественных курортах продолжает расти. Лишь за последний год ценники подскочили в среднем на 14%. Однако кабмин РФ разработал способ сдержать удорожание гостиничных услуг.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Илья Пушкарев
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