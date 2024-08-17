Североатлантический альянс помог Киеву спланировать атаку на Курскую область. Соответствующее заявление сделал норвежский политолог Гленн Дизен.

"Невозможно, чтобы альянс не принимал участия в планировании этой атаки на Россию", — сказал он в интервью телеканалу WION.

Эксперт указал на то, что НАТО и Соединённые Штаты ещё с 2024 года обеспечивают Киев военной техникой и разведданными, поэтому их причастность к атаке ВСУ на российскую территорию "не вызывает сомнений".