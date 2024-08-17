"Не вызывает сомнений": Политолог раскрыл, кто помог ВСУ планировать атаку под Курском
Политолог Дизен: Планирование атаки ВСУ под Курском не обошлось без участия НАТО
Североатлантический альянс помог Киеву спланировать атаку на Курскую область. Соответствующее заявление сделал норвежский политолог Гленн Дизен.
"Невозможно, чтобы альянс не принимал участия в планировании этой атаки на Россию", — сказал он в интервью телеканалу WION.
Эксперт указал на то, что НАТО и Соединённые Штаты ещё с 2024 года обеспечивают Киев военной техникой и разведданными, поэтому их причастность к атаке ВСУ на российскую территорию "не вызывает сомнений".
Напомним, что ВСУ зашли на территорию РФ и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно последним данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском составили 2,3 тысячи военных. После неудачи в Курской области, ВСУ попытались атаковать в других приграничных районах РФ, но российские войска справляются с натиском.
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